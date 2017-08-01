В Хабарихе построили новую изгородь площадью почти две тысячи "квадратов"

В селе Хабариха Усть-Цилемского района реализован проект в рамках "Народного бюджета".

В декабре 2016 года администрацией села при поддержке населения поселения была подана заявка на участие в отборе народных проектов "Благоустройство ул. Молодежной в с. Хабариха по замене изгороди зон санитарной охраны водопроводных сооружений".

Проект получил одобрение, что отражено в Постановлении Республики Коми от 28 апреля. На реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет", Хабарихе на 2017 год выделена субсидия в размере 300 тысяч рублей .

Реализация проекта началась 12 июля и завершилась вчера, сообщает пресс-служба администрации района.

В строительстве новой изгороди зон санитарной охраны водопроводных сооружений участвовало 15 добровольцев. Общая площадь изгороди составила 1800 квадратных метров.