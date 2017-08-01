Прокуратура Ухты добивается выплаты долгов по зарплате работникам предприятия-банкрота

Прокуратура Ухты провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности предприятия-банкрота ООО "Спектр".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что перед 11 уволенными с предприятия работниками имеется долг по заработной плате в размере 620 тысяч рублей.

Долг образовался с ноября 2015 года по январь 2016-го.

Прокуратура выявила наиболее значимого дебитора предприятия-банкрота – ООО "Авангард" (Москва). Исполнительный лист Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с ООО "Авангард" свыше 8 млн рублей направлен конкурсному управляющему ООО "Спектр" в марте 2017 г.

Несмотря на это, до момента прокурорской проверки конкурсный управляющий Л.Елсукова действенных мер по фактическому взысканию дебиторской задолженности не предпринимала.

Прокуратура Ухты в связи с длительным бездействием и волокитой управляющего направила в Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" представление об устранении нарушений закона.

По итогам его рассмотрения к конкурсному управляющему ООО "Спектр" применены меры дисциплинарного воздействия. Исполнительный лист арбитражного суда направлен в Бабушкинский отдел судебных приставов в г. Москве для принудительного исполнения решения суда.

Фактическое устранение нарушений одиннадцати работников ООО "Спектр" на выплату долга по зарплате находится на контроле прокуратуры Ухты.