Прокуратура Ухты добивается выплаты долгов по зарплате работникам предприятия-банкрота
Прокуратура Ухты провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в деятельности предприятия-банкрота ООО "Спектр".
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки установлено, что перед 11 уволенными с предприятия работниками имеется долг по заработной плате в размере 620 тысяч рублей.
Долг образовался с ноября 2015 года по январь 2016-го.
Прокуратура выявила наиболее значимого дебитора предприятия-банкрота – ООО "Авангард" (Москва). Исполнительный лист Арбитражного суда г. Москвы о взыскании с ООО "Авангард" свыше 8 млн рублей направлен конкурсному управляющему ООО "Спектр" в марте 2017 г.
Несмотря на это, до момента прокурорской проверки конкурсный управляющий Л.Елсукова действенных мер по фактическому взысканию дебиторской задолженности не предпринимала.
Прокуратура Ухты в связи с длительным бездействием и волокитой управляющего направила в Союз "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" представление об устранении нарушений закона.
По итогам его рассмотрения к конкурсному управляющему ООО "Спектр" применены меры дисциплинарного воздействия. Исполнительный лист арбитражного суда направлен в Бабушкинский отдел судебных приставов в г. Москве для принудительного исполнения решения суда.
Фактическое устранение нарушений одиннадцати работников ООО "Спектр" на выплату долга по зарплате находится на контроле прокуратуры Ухты.
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