В Коми поступила первая партия препарата "Темозоломид" для лечения рака

1 августа 2017 года, 17:50 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми поступила первая партия жизненно необходимого препарата. Препарат, необходимый для лечения злокачественных новообразований головного и спинного мозга, некоторое время отсутствовал в аптечной сети.

В настоящее время в Республику Коми прибыл Темозоломид для обеспечения льготных категорий граждан, имеющих право на получение федеральной льготы. Препарат находится на складе, начато распределение по районам республики. Для обеспечения граждан, получающих лекарства по региональной льготе, поставка Темозоломида ожидается в середине августа.

Министерство здравоохранения Республики Коми разъясняет, что в апреле 2017 года был заключен контракт на поставку Темозоломида (производитель ОАО "Фарм стандарт Уфа-Вита"), до настоящего времени поставщик ООО "Фарматрикс" задерживал поставку препарата на территорию республики.

В Российской Федерации зарегистрированы несколько лекарственных препаратов международного непатентованного названия "Темозоломид": Темодал (зарубежного производства), Темозоломид, Темозоломид-Тева, Темозоломид–ТЛ (Россия).

Стоимость препарата импортного производства в несколько раз выше стоимости отечественных. Существующие особенности закупки лекарственного препарата за бюджетные деньги определяют его закупку по наименьшей цене, ввиду этого поставка импортного лекарственного препарата на территорию России стала экономически не целесообразной.

В то же время в связи с высоким спросом отечественные производители не успевают нарабатывать необходимый на территории России объем препарата.

Министерством здравоохранения Республики Коми в соответствии с Законодательством РФ ведется претензионная работа в отношении поставщика, недобросовестно исполняющего свои обязательства, сообщает пресс-служба ведомства.

***Международное непатентованное наименование (МНН) — уникальное наименование действующего вещества лекарственного средства, рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. Одно МНН может иметь ряд аналогов с одним и тем же действующим веществом по различным торговым наименованиям.

Комиинформ
  Ключевые слова: лекарство
  Рубрика: Общество
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