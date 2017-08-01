Шесть участников проекта "Стажер" получили дипломы об окончании практики и приглашение на работу в госструктуры

1 августа 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Передача эстафеты от тех, кто уже познакомился с особенностями управления республикой, тем, кому это только предстоит сделать, состоялась в администрации главы Коми. С бывшими и будущими участниками проекта "Стажер" встретилась первый заместитель председателя регионального правительства Лариса Максимова.

Проект реализуется три года. Каждый раз органы власти отбирают пятерых выпускников и организуют для них годовую стажировку. За это время практиканты успевают поработать в четырех госструктурах.

"Государственная служба нуждается не столько в молодом поколении, сколько в трансформации мышления. Управление требует другого мышления. Мы каждый год поднимаем планку требований. Молодые специалисты должны быть готовы ко всем трудностям государственной службы", - приветствовала участников проекта Л.Максимова.

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Как сообщила куратор проекта, заместитель руководителя администрации главы Коми Ризида Суяргулова, часто практиканты получают предложение о трудоустройстве еще до окончания стажировки.

В этом году один участник досрочно получил работу в органах госвласти. Правда, еще один стажер решил строить карьеру в бизнесе. Места выбывших заняли двое претендентов, показавших на отборочном конкурсе чуть меньшие результаты.

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Всего за три года через проект "Стажер" прошли 17 человек. 13 из них получили работу в органах государственной власти.

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Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин отметил высокий уровень подготовки участников. Он без колебаний трудоустроил одну из учениц, проходившую практику в его ведомстве, которая доказала свою профпригодность.

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От лица "старых молодых специалистов" следующий поток практикантов напутствовала выпускница проекта Анастасия Морозова.

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"Это был продуктивный год. Проект уникальный, потому что за год он делает из практиканта профессионала. Желаю следующим стажерам, чтобы этот год стал взлетной полосой для вашей карьеры", - пожелала вчерашний стажер.

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Во время стажировки в администрации главы Коми она занималась взаимодействием с муниципалитетами, изучила все тонкости ФЗ №131. Анастасия призналась, что и не подозревала, насколько сложен этот закон. В будущем она хотела бы продолжить работу в госвласти.

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- Буду знать, что 131-й закон в надежных руках, - отметила Л.Максимова.

- И "Народный бюджет" тоже, - не стесняясь, дополнила А.Морозова.

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Зампред правительства заметила, что большинство выпускников проекта идут работать в Министерство финансов Коми. Его руководитель Галина Рубцова предупредила, что работать у нее непросто, часто приходится задерживаться допоздна. Бывают и стрессовые ситуации, все-таки деятельность связана с большими деньгами.

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В конце встречи шестеро успешно прошедших проект стажеров получили соответствующие дипломы.

Илья Баканов
  Ключевые слова: управление, проект, практика, государство
  Рубрика: Общество
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