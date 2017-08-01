Усть-Вымские школьники прошли водным путем Стефана Пермского

Поход –экспедицию "По пути Стефана Пермского" туристы Усть-Вымского района называют традиционным.

Десятое лето подряд ребята и педагоги микуньского турцентра спускают катамараны на реку Вычегда. Пройден путь от Усть-Выми до Пыроса (старое название г. Котлас). Именно от Пыроса прошел свой миссионерский водный путь святитель Стефан. В дальнейшем его последователи возводили монастыри, открывали школы, просвещали темный народ Перми Вычегодской.

"Каждый раз в команде – опытные туристы-водники и новички. Наша задача не только научить подростков туристским навыкам, но и исследовать путь, по которому прошел святитель Стефан",- рассказала "Комиинформу" организатор экспедиции Светлана Бобина.

Путешественники изучают историю Вычегодского края не по книгам. Они расспрашивают жителей прибрежных сел, узнают судьбу храмов. Всякий раз обязательно заходят в Церковь Рождества Христова, построенную на месте монастыря, основанном в 14-м веке преподобным Дмитрием Цилибинским. Этот храм, возведенный в 1713 году, периодически восстанавливают подростки и студенты Санкт-Петербурга. Особое впечатление произвела на юных путешественников церковь в деревне Слободчиково. На стенах сохранились фрески с изображением святых, написанные неизвестным художником в середине 18 века.

Богатую историю имеет Церковь Преображения Господня в селе Чакула ( Рябово). Существует легенда, что тут проходили три святых угодника Логин Коряжемский, Симон Сойгинский и Христофор Пустынский, они остановились в долине между горами, при устье речки Чакула. Было у них желание поселиться в этих красивых местах и основать монастырь, но жители ближней деревни Горки выгнали их, за что святые предрекли им вечную бедность.

Туристы узнали, что воды речушки Чакула обладают целебными свойствами, им приписывают лечение расстройства желудка и заживление ран на теле.

Всего группа прошла путь в 176 километров. Погода благоприятствовала им, и Вычегда не оказывала сопротивления, а напротив, помогала, подгоняя судна быстрым течением.

На протяжении всего похода путь туристов контролировали спасатели Архангельской области, предупреждая о возможных изменениях погоды.