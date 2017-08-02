Спасти ребенка: "Это не Наргизе нужна семья, а Наргиза нужна семье"

На ленте "Комиинформа" продолжается благотворительный марафон "Спасти ребенка", который мы организуем в содружестве с ведущими СМИ региона каждый месяц в помощь больным детям. Сегодня марафон проходит не в совсем своем привычном формате.

Мы не объявляли традиционных сборов средств для нашей очередной героини - 14-летней Наргизы Угановой. Спасти ее может только любящая семья.

Напомним, биологические родители отказались от девочки из-за необычного заболевания. Случилось это при рождении и все годы своей жизни она провела в детских домах. Самая большая мечта Наргизы - найти семью, и она верит, что это возможно с помощью проекта "Спасти ребенка".

У Наргизы – одна из самых легких форм редкой генетической болезни "буллезный эпидермолиз". Часто ее еще называют болезнью "бабочки".

Сейчас девочка находится в детдоме в Усть-Вымском районе Коми, однако его расформировывают. Она очень не хочет переезжать в другой детский дом, а это должно произойти буквально на днях. Больше всего девочка опасается, что сверстники будут обижать ее.

Как поделилась с "Комиинформом" директор детского некоммерческого благотворительного фонда "Сила Добра" Татьяна Козлова, так же переживающая за судьбу Наргизы, эта девочка - нежная не только физически, но и внутренне. Ей, как никому другому, крайне важны забота и любовь. И сейчас ей этого очень не хватает.

"Это не Наргизе нужна семья, а Наргиза нужна семье, - подчеркнула собеседница. - В ней самой -неограниченное количество тепла и заботы. Все мы очень надеемся на Чудо. На то, что найдется добрая и порядочная семья для нашей девочки".

Если вы хотите стать родителями для Наргизы, звоните с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов по телефону: +7 (8212) 20-00-41.