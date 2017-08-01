9,5 лет особого режима получил житель Емвы за поджог квартиры с находившейся в ней сестрой

В колонию особого режима отправится житель Княжпогостского района за поджог квартиры, где спала его сестра-обидчица

Женщина неоднократно оскорбляла брата, выгоняла его из дома, что после принятия спиртного и подтолкнуло его на преступление.

Княжпогостский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Государственное обвинение поддержано прокурором Княжпогостского района.

Судом установлено, что 28 января житель Емвы распивал спиртное со своей сводной сестрой, двоюродным братом и его сожительницей. Отношения между жителем Емвы и его сестрой были натянутые, поскольку женщина часто приводила домой подозрительных гостей, оскорбляла брата и выгоняла его из квартиры. В ходе застолья между ними возник очередной конфликт, после которого все разошлись спать. Однако мужчина решил отомстить сестре за многократно нанесенные обиды. Он дождался, когда все уснули, облил комнату сестры горючей жидкостью и поджег. Двоюродного брата и его сожительницу он вывел из квартиры, а обидчица скончалась от острого отравления окисью углерода.

Суд признал емвинца виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено следственным отделом СУ СКР по Княжпогостскому району, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.