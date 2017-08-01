Грудное молоко является идеальной пищей для младенцев и влияет на репродуктивное здоровье матерей

С 1 по 7 августа при поддержке Всемирной организации здравоохранения проходит неделя грудного вскармливания, идею ее проведения в 2010 году поддержали в 120 стран мира, в том числе и в России. 1 августа 1990 года была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания. Декларацию подписали 32 страны и 10 агентств ЮНИСЕФ, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

О том, какое значение имеет грудное вскармливание для здоровья матери и ребенка, рассказала медицинская сестра-координатор по грудному вскармливанию Коми республиканского перинатального центра Наталья Смирнова.



- Насколько важно для ребенка грудное вскармливание?

- Материнское молоко – незаменимый продукт для новорожденных и детей до двух лет. Сам процесс выработки грудного молока вызывает восхищение: это совершенный природный механизм, который продуцирует идеальный состав. Мамино молоко помогает малышу с первых дней жизни одновременно утолять жажду, голод, расти, крепнуть и защищаться от инфекций. Кроме этого, рациональное вскармливание детей грудного возраста является залогом их адекватного роста и развития, а также высокого качества жизни, как в раннем детском возрасте, так и в последующие годы.



- До какого возраста нужно кормить малыша исключительно грудным молоком?

- Для обеспечения наилучшего роста, развития и здоровья младенцев в течение первых шести месяцев жизни они должны находиться исключительно на грудном вскармливании, то есть получать только грудное молоко. "Исключительно грудное вскармливание" подразумевает исключение из рациона младенца любой другой пищи и напитков, даже воды, помимо грудного молока. Однако при этом младенцам можно давать капли и сиропы (витамины, минералы и лекарства). Грудное молоко является идеальной пищей для обеспечения здорового роста и развития младенцев; оно также является составной частью репродуктивного процесса, имеющего большое значение для здоровья матерей.



- Как влияет грудное вскармливание на организм матери?

- Грудное вскармливание ускоряет процессы восстановления после родов. Во время кормления выделяется биологически активное вещество - окситоцин, который способствует сокращению матки и остановке послеродового кровотечения, а также способствует сжиганию лишних калорий и похудению, снижает риск возникновения рака груди и яичников, а также остеопороза. Грудное вскармливание несравнимо практичнее: всегда доступно, имеет правильную температуру, абсолютно гигиенично.



- Как правильно приступать к грудному вскармливанию?

- Сейчас в Коми республиканском перинатальном центре 95 процентов молодых мам придерживаются принципам только грудного вскармливания, понимая, что это - залог здоровья ребенка. Малыш прикладывается к материнской груди в течение первого часа после окончания родов – так запускаются два активных, жизненно необходимых процесса - процесс восстановления организма мамы и иммунная реакция организма малыша на внешнюю среду. Специалисты Коми республиканского перинатального центра с 2001 года обучают сначала беременных женщин, а потом и молодых мам правилам и технике грудного вскармливания.

По опыту учреждения могу сказать, что политика грудного вскармливания способствует значительному сокращению количества инфекций у малышей, естественной адаптации новорожденных и в, дальнейшем, росту и укреплению малышей, полноценному физическому и психическому развитию в соответствии с возрастом.



*** Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и фонд ЮНИСЕФ совместно разработали Глобальную стратегию по кормлению детей грудного возраста, цель которой заключается в том, чтобы на основе оптимальной практики кормления обеспечить улучшение питания, рост и развитие, здоровье и, таким образом, выживание детей грудного и раннего возраста.

Согласно рекомендациям ВОЗ в поддержку грудного вскармливания, одним из необходимых условий успешного кормления грудью является кормление "по первому требованию". В повседневной жизни может оказаться, что "требование" ребенка может застигнуть кормящую маму не только дома, но и на прогулке, в магазине, в общественном транспорте.

ВОЗ ведет работу по поддержке грудного вскармливания по нескольким направлениям. В числе прочих значится "Формирование правильного отношения общества к естественному вскармливанию". По мнению специалистов Всемирной организации, кормление грудью будет широко распространено только тогда, когда вид кормящей мамы будет нормой в общественном транспорте, парках, поликлиниках и других местах.