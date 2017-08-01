Коми не попала в список регионов с высокими рисками лесных пожаров в августе

Республика Коми не включена в перечень регионов с высокими рисками лесных пожаров в течение августа. Соответствующий прогноз обнародован Федеральной Авиалесоохраной.

Прогноз пожарной опасности в лесах России на август разработан специалистами Авиалесоохраны с учетом данных Росгидромета о прогнозе погоды и многолетних данных о горимости лесов.

"Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионах обязательно возникнут ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, поскольку человеческий фактор – основная причина лесных пожаров", - сообщает Авиалесоохрана.

Также важна роль раннего обнаружения очагов возгораний. С этой целью лесопожарные службы в регионах в последний месяц лета продолжат наземный и авиамониторинг. Особо передовые субъекты РФ оснащают лесные массивы системами видеонаблюдения. Что касается способов тушения пожаров, применяется традиционный ручной, а также с использованием наземной и авиационной лесопожарной техники.

Республика Коми в прогнозе Авиалесоохраны на август не включена в число регионов с высокими рисками. На карте-светофоре России территория нашего региона окрашена большей частью в зеленый цвет, что означает стандартное положение дел, а север Коми окрашен в синий, поскольку там ситуация ожидается ниже среднероссийской. То есть угрозы воспламенений "зеленых легких" минимальны.