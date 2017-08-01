В День физкультурника в Сыктывкаре появятся улица Робин Гуда и Интеллектуальный район

1 августа 2017 года, 16:15 | Сыктывкар

12 августа в Сыктывкаре пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню физкультурника, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Главной площадкой Дня физкультурника станет Стефановская площадь, которая в рамках спортивного праздника преобразится в мини-городок. Возле здания Государственного совета Коми возникнет Баскетбольная улица, на которой пройдут соревнования по стритболу "Оранжевый мяч". На улице Экстрима (район у здания "Почты России") любители спорта смогут попробовать свои силы в роллерах, скалолазании и гонках на радиоуправляемых автомобилях.

Проезд ГТО (площадка у Доски почета Республики Коми) примет желающих приобщиться к выполнению в тестовом режиме нормативов "Готов к труду и обороне!".

В Интеллектуальном районе (площадка у памятника Владимиру Ленину) пройдут турниры по шахматам и бочче.

Спортивные площадки для дартса и стрельбы из лука организуют на улице Робина Гуда (сквер у Колледжа искусств РК). В микрорайоне Ориентирования (сквер у Филармонии РК) состоится ориентир-шоу.

Самые юные спортсмены смогут побороться за звание лучшего в гонках на самокатах и велосипедах. Заезды пройдут в южной части городка на улице Безопасное колесо. Недалеко от них, на улице Силачей, состоится турнир по мас-рестлингу и силовым видам спорта.

В центральной части площади для гостей праздника будет организована развлекательная программа: выступление кинологов, представителей спортивных федераций и творческих коллективов Республики Коми.

Кроме этого, на Республиканском стадионе (ул.Коммунистическая, д.21) состоятся соревнования по мини-футболу и флорболу. МАУ ДО "ДЮСШ "Северная Олимпия" (ул.Димитрова, д.1/4) примет турнир по хоккею с мячом.

Поклонников бега ждут на лыжной базе "Динамо"(ул.Ручейная, 13А), где будет организован кросс. А любители настольного тенниса смогут посоревноваться в ГБУ ДО РК "Детско-юношеская спортивная школа №2" (ул.Савина, д.81/1).

В МАУ "Реабилитационно-оздоровительный центр" (ул.Мира, д.37А) пройдут соревнования по пляжному волейболу. Также на Слободской площади Эжвы для всех желающих будет работать спортивно-развлекательная зона.

Комиинформ
  Ключевые слова: Сыктывкар, спорт, праздник, площадь, Минспорт, лето, коми
  Рубрика: Спорт
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