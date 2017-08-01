В Коми начат прием документов на конкурс инновационных проектов

1 августа 2017 года, 16:02 |
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми начат прием документов на республиканский конкурс инновационных проектов.

В 2017 году в рамках конкурса денежными призами будут отмечены инновационные работы и проекты в четырех номинациях:

∙ "Лучшая научно-инновационная идея" (призовой фонд - 50 тыс. рублей);

∙ "Лучший инновационный проект" (призовой фонд - 100 тыс. рублей);

∙ "Лучший проект организации инновационной инфраструктуры" (призовой фонд - 100 тыс. рублей);

∙ "Лучшая научно-инновационная работа молодого ученого Республики Коми" (призовой фонд - 100 тыс. рублей).

Конкурс проводится в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 26 июня 2017 г. № 295-р в целях активизации и стимулирования инновационной деятельности в регионе.

Координатором конкурса выступает Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми (далее – Министерство), организатором - Коми республиканская академия государственной службы и управления (далее – Академия).

Конкурсные материалы принимаются к рассмотрению до 30 сентября 2017 года. С требованиями к участникам конкурса и формами предоставляемых документов можно ознакомиться на сайтах Министерства и Академии, сообщают организаторы.

Комиинформ
  Ключевые слова: проекты, конкурс
  Рубрика: Экономика
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В Коми начался прием документов на конкурс инновационных проектов


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