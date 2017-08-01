Во время рейда сыктывкарской ГИБДД попался нетрезвый скутерист

Во время рейда в рамках профилактического мероприятия "Мото" госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя скутера.

На территории Сыктывкара продолжается оперативно-профилактическое мероприятия "Мото" направленное на пресечение грубых нарушений ПДД РФ, в первую очередь, управление автотранспортом водителями двухколесного транспорта, находящимися в состоянии опьянения. Так за один день профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено семь нарушений, которые допустили водители двухколесного транспорта.

Напротив дома № 6/1 по улице Мира внимание сотрудников ДПС привлёк водитель, управлявший скутером "Nirvana". В ходе проверки документов выяснилось, что водителем оказался мужчина, 1981 года рождения, который управлял скутером, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Кроме того, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Задержанный доставлен в дежурную часть полиции, а мопед поставлен на специализированную стоянку.

Профилактическое мероприятие "Мото" продлится до 6 августа, сообщает сыктывкарская Госавтоинспекция.