Во время рейда сыктывкарской ГИБДД попался нетрезвый скутерист

1 августа 2017 года, 15:47 | Сыктывкар
Фото Госавтоинспекции по Сыктывкару

Во время рейда в рамках профилактического мероприятия "Мото" госавтоинспекторы задержали нетрезвого водителя скутера.

На территории Сыктывкара продолжается оперативно-профилактическое мероприятия "Мото" направленное на пресечение грубых нарушений ПДД РФ, в первую очередь, управление автотранспортом водителями двухколесного транспорта, находящимися в состоянии опьянения. Так за один день профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД выявлено семь нарушений, которые допустили водители двухколесного транспорта.

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Напротив дома № 6/1 по улице Мира внимание сотрудников ДПС привлёк водитель, управлявший скутером "Nirvana". В ходе проверки документов выяснилось, что водителем оказался мужчина, 1981 года рождения, который управлял скутером, не имея водительского удостоверения на право управления транспортными средствами. Кроме того, мужчина находился в нетрезвом состоянии.

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В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством. Задержанный доставлен в дежурную часть полиции, а мопед поставлен на специализированную стоянку.

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Профилактическое мероприятие "Мото" продлится до 6 августа, сообщает сыктывкарская Госавтоинспекция.

Комиинформ
  Ключевые слова: мото, рейд
  Рубрика: Общество
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