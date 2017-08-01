В Коми свыше 10% онлайн-касс составляют смарт-терминалы "Эвотор"

1 августа 2017 года, 14:46 |
Prizma72.ru

В Республике Коми микро- и малым бизнесом установлено свыше 500 смарт-терминалов "Эвотор", что составляет 10% от общего количества установленных онлайн-касс различных производителей. Всего в реестр ФНС России внесено 27 производителей и 80 моделей онлайн-касс, в том числе и разработка дочерней компании Сбербанка – онлайн-касса "Эвотор". Поставкой смарт-терминалов "Эвотор" в республике занимается несколько организаций, треть объема реализована через Сбербанк.

"Эвотор" - это онлайн-касса нового поколения с планшетом на базе Android. Компьютер, фискальный накопитель, принтер чеков - всё в одном маленьком корпусе. Онлайн-кассы "Эвотор" внесены в реестр ФНС, работают со всеми зарегистрированными операторами фискальных данных и позволяют вести статистику продаж в торговой точке. "Эвотор" позволяет наблюдать за своим бизнесом из любой точки мира, собирать и консолидировать статистику по всем торговым точкам, выполнять тонкую настройку кассы благодаря магазину приложений и расширять ее возможности с помощью дополнительного оборудования.

На территории России смарт-терминалы "Эвотор" ежедневно передают данные более чем о 1,5 млн. чеков, дневной оборот составляет почти 1 трлн. рублей. Почти половина операций осуществляется с помощью карт.

Требование обеспечить передачу данных каждого кассового чека или бланка строгой отчетности оператору фискальных данных в онлайн-режиме, установлено Федеральным законом №54-ФЗ от 22.05.2003 г. С 01.07.2017 г. вся контрольно-кассовая техника микро- и малого бизнеса должна соответствовать требованиям законодательства. С 1 июля 2018 года требование будет распространено на весь бизнес.

По данным регионального управления ФНС, в Республике Коми на современные кассы перешли уже 7 тысяч предпринимателей, сообщает пресс-служба Сбербанка в Коми.

Подробную информацию о приобретении онлайн-кассы Эвотор можно получить в отделениях Банка или договорившись с менеджером о встрече по телефонам в Сыктывкаре: 286-634, 286-626.

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Комиинформ
  Рубрика: Экономика
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