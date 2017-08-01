В Ухте будут судить мужчину, через решетку ударившего полицейского по лицу

В Ухте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении в отношении сотрудника полиции насилия не опасного для жизни и здоровья, а также в нетрезвом вождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Расследование дела завершено следственным отделом по Ухте. 34-летнего мужчину обвиняют в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст.264.1 УК РФ).

По данным следствия, 19 июня 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на автомашине "Renauit ST" по Ухте.

В районе гаражей по проезду Строителей его остановили и задержали сотрудники ОВО Ухты. После его доставления в дежурную часть обвиняемый начал громко кричать, стучать по стенам камеры и мешать нормальной работе отдела внутренних дел. Начальник смены дежурной части потребовал от фигуранта прекратить противоправные действия, однако обвиняемый не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и нанес ему через решетку один удар в область лица.

В ходе разбирательства административного правонарушения было установлено, что фигурант ранее был подвергнут административному наказанию (оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев) за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку и в этот раз у обвиняемого имелись признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти соответствующее освидетельствование. Он отказался, не выполнив тем самым законного требования уполномоченного должностного лица.

Следствием собрана доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.