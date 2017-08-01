В Ухте будут судить мужчину, через решетку ударившего полицейского по лицу

1 августа 2017 года, 15:19 | Ухта
Фото Ярославы Пархачёвой

В Ухте перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в применении в отношении сотрудника полиции насилия не опасного для жизни и здоровья, а также в нетрезвом вождении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Расследование дела завершено следственным отделом по Ухте. 34-летнего мужчину обвиняют в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч.1 ст.318 УК РФ) и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию (ст.264.1 УК РФ).

По данным следствия, 19 июня 2017 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался на автомашине "Renauit ST" по Ухте.

В районе гаражей по проезду Строителей его остановили и задержали сотрудники ОВО Ухты. После его доставления в дежурную часть обвиняемый начал громко кричать, стучать по стенам камеры и мешать нормальной работе отдела внутренних дел. Начальник смены дежурной части потребовал от фигуранта прекратить противоправные действия, однако обвиняемый не подчинился законным требованиям сотрудника полиции и нанес ему через решетку один удар в область лица.

В ходе разбирательства административного правонарушения было установлено, что фигурант ранее был подвергнут административному наказанию (оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев) за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку и в этот раз у обвиняемого имелись признаки алкогольного опьянения, ему было предложено пройти соответствующее освидетельствование. Он отказался, не выполнив тем самым законного требования уполномоченного должностного лица.

Следствием собрана доказательственная база и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ
  Ключевые слова: Ухта, суд, полиция, ДТП, Алкоголь
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:41 01.08.2017
Сыктывкарец попал под уголовную статью за распространение экстремистских материалов в интернете
13:48 31.07.2017
На Удоре подростки обворовывали дачные домики
09:29 31.07.2017
Лжеполицейские украли у престарелого сыктывкарца 20 тысяч рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

1 августа

День памяти о погибших в Первой мировой войне.


В этот день в 1914 году Германия объявила войну России.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео