Восемь НКО из Коми выиграли президентские гранты

1 августа 2017 года, 14:36 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

На заседании координационного комитета Фонда президентских грантов определили, кто может рассчитывать на финансовую помощь в реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества.

Победителями стали 490 некоммерческих организаций. Среди направлений деятельности победителей в основном указаны "сохранение исторической памяти", "поддержка молодежных проектов", "поддержка проектов в области культуры и искусства. В 2017 году свыше 80% заявок, набравших наиболее высокие баллы в конкурсе, были поданы региональными НКО. Среди них восемь проектов-победителей представили организации Коми. Всего республика отправила на конкурс 35 проектов.

Половина проектов-победителей представлены по направлению "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни". Эжвинский спортивный клуб "Готов к труду и обороне" на проект "Золотой значок ГТО для золотого возраста" получит 351 348 рублей.

Коми региональная общественная организация "Диабет" на распространение знаний о профилактике и лечении сахарного диабета в отдаленных районах Республики Коми отстояла заявку на 151 750 рублей.

Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук на организацию выездной семейной школа профилактики сахарного диабета и гипертонии для населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Коми получит 2 293 600 рублей.

Одобрили и заявку Территориального общественного самоуправления поселка Каджером на установку спортивно-игровой площадки "Юные чемпионы" на 330 944 рублей.

"Центр профессиональной подготовки "Знание" на создание в Инте Академии робототехники и информационных технологий получит 500 тысяч рублей.

1 903 786 рублей – такую сумму посчитали оправданной на проект "Третий возраст". КРО организации "Деловая Россия" намерено осуществить проект, направленный на повышение уровня качества жизни граждан пожилого возраста, их социальную адаптацию и сохранение активной жизненной позиции.

Сразу два проекта-победителей касаются стройотрядов. Региональное отделение Российских студенческих отрядов получит 1 710 379 рублей на организацию слета, посвященного 50-летию движения студенческих отрядов в Республики Коми. А частное учреждение социального развития "Созидание" защитил заявку на 384 200 рублей, которые необходимы на создание Краеведческого музея студенческих отрядов.

Илья Баканов
  Ключевые слова: проекты, НКО, гранты
  Рубрика: Общество
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