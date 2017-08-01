Определены победители первого этапа конкурса на оформление набережной Кировского парка в Сыктывкаре

Лучшие проекты концепции благоустройства набережной по четырем возрастным номинациям выбраны комиссией по проведению общегородского конкурса, заседание которой состоялось в администрации Сыктывкара.

Обсуждение креативных предложений для обеспечения непредвзятости оценки жюри проходило без называния имен конкурсантов.

Как сообщает администрация столицы Коми, в возрастной категории 5-10 лет победу одержала Софья Токмакова. Юная художница получит в подарок велосипед. Высшим балом эксперты отметили работу Ксении Напалковой в категории 11-18 лет, которая становится счастливым обладателем планшета. Также члены жюри выделили работы Анастасии Морозовой (категория 19-35 лет) и эссе Ирины Тарабукиной (категория от 36 лет), которые выиграли смартфон и телевизор соответственно.

Помимо членов жюри оценить работы было предложено всем жителям Сыктывкара в рамках онлайн-опроса, который был запущен 26 июля. В интернет-голосовании приняли участие 1746 человек. Мнение горожан сошлось с экспертными оценками в случае с Софьей Токмаковой, которая получила 265 "голосов" народного рейтинга. В итоге работа девочки солидарно признана лучшей как жюри, так и жителями Сыктывкара.

Елена Андреева – еще один победитель народного голосования в категории 11-18 лет, в ее копилке 318 голосов. Арина Сечина получила высокие оценки общественности, набрав 334 голоса. В самой старшей категории победу с рекордными 419 голосами одержала Виктория Сулимова.

Мэр города Валерий Козлов отметил высокий уровень активности и интереса горожан к конкурсу.

"Мы не ожидали, что конкурс вызовет такой интерес. Люди до последнего момента присылали свои работы и участвовали в интернет-голосовании. Это значит, что будущая набережная становится любимым местом досуга и притяжения горожан, которым небезразлично, как будет выглядеть в перспективе эта часть города. Впереди следующий конкурс, по итогам которого мы увидим финальный проект архитектурного решения набережной", - пояснил Валерий Козлов.

Награждение победителей состоится в День празднования 96-летия Республики Коми, 22 августа, в 16:00 в картинной галерее "Пейзажи Севера" на улице Коммунистической, 34. Приглашаем всех жителей и гостей столицы на вручение памятных подарков авторам самых интересных идей оформления набережной в парке им. С.М. Кирова

Все участники конкурса получат дипломы участников, а дети до 14 лет – еще и подарки.

*** Состав конкурсной комиссии: председатель жюри конкурса творческих проектов идеи оформления набережной в парке им. С.М.Кирова - глава МО ГО "Сыктывкар" - руководитель администрации Валерий Козлов. Также в состав конкурсной комиссии вошли заместитель главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Елена Семейкина, директор "Школы искусств" Валентина Братусь, начальник управления культуры администрации города Олег Елфимов, директор проектной мастерской Сергей Кияшко, заведующий отделением дизайна колледжа искусств Республики Коми Степан Кубик, директор Эжвинской художественной школы Оксана Кукушкина, депутат Совета МО ГО "Сыктывкар" Наталья Логина, председатель городского Совета ветеранов Владимир Пыстин, главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Конкурс по разработке архитектурной концепции набережной профессиональным сообществом с учетом работ-победителей первого этапа стартует с 10 августа и продлится по 1 октября.