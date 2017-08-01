Сытывкарский "Строитель" провел первую тренировку на льду в новом составе

1 августа 2017 года, 13:39 | Сыктывкар
Фото Натальи Петровой

Сыктывкарский "Строитель" впервые вышел на лёд в обновленном составе. Занятие прошло на базе детской спортивной школы "Северная Олимпия" в Эжве.

Тренировку "Строителя" проводил главный тренер команды Павел Франц, указывая на допускаемые хоккеистами ошибки. Работу с голкиперами проводил Николай Зыкин. Тренировались все игроки хоккейного клуба.

"Ребята вышли с огромным желанием, их установка - привыкнуть к экипировке, друг к другу. Мы пока не требуем от игроков максимальных скоростей, тренировки на льду команда будет проводить четыре раза в неделю, тренировки "на земле" также продолжатся", - подчеркнул старший тренер "Строителя" Александр Мальцев.

tren.jpg

1.jpg

2.jpg

Последний раз команда выходила на лёд в апреле, однако несмотря на длительный перерыв у команды еще есть время для тренировок до сентября. Осенью" Строителю" предстоит играть в Ульяновске на этапе Кубка России.

По словам старшего тренера, в планах "Строителя" прибыть в Ульяновск накануне соревнований, чтобы потренироваться на большом льду и провести серию товарищеских матчей.

kap.jpg

"Первый лёд - это всегда эмоции, после перерыва в межсезонье многое забывается, приходится привыкать и к новым конькам, клюшке. Сегодня наша задача сработать без лишних травм, это небольшое поле, потому более травмоопасно. Сегодня отрабатываем технико-тактические действия, освежаем в памяти навыки прошлых лет", - рассказал капитан команды Сергей Шебонкин.

С.Шебонкин отметил и благоприятный климат в обновленном коллективе, капитан считает, что команда сможет работать продуктивно.

4.jpg

5.jpg

6.jpg

Напомним, команду пополнили сразу восемь новых игроков, клуб серьезно обновил состав, готовясь к возвращению в Суперлигу по хоккею с мячом.

Так, в обновленый состав вошли:

- Защитник Сергей Филатов, КМС, играл в команде "Волга" (Ульяновск);

- Защитник Максим Немцев, КМС, пришел из клуба "Старт" (Нижний Новгород) , играл в клубах "Мурман", "Енисей-2";

- Вратарь Денис Гутаренко, МС, пришел из команды "Динамо-Казань", играл в клубах "Зоркий", "Маяк";

- Полузащитник Максим Зубарев, МС, пришел из команды "Динамо-Казань", играл в командах "Родина", "Енисей", "Динамо-Казань";

- Защитник Евгений Леухин, КМС, перешел из клуба "Родина" (Киров");

- Вратарь Максим Шакиров, КМС, перешел из клуба "Родина" (Киров);

- Полузащитник Ренат Зиганшин, МС, перешел из команды "Динамо" (Москва"), воспитанник клуба "СКА-Нефтяник" (Хабаровск);

- Нападающий Денис Садаков, перешел из финского клуба "Акилес", воспитанник кировской школы хоккея.

8.jpg

9.jpg

Руководство клубы сделало ставку на молодых, но уже имеющих опыт выступлений на высшем уровне игроков. Средний возраст команды – 23 года. Региональная федерация хоккея с мячом возлагает на практически новую команду большие надежды.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: хоккей, Сыктывкар, строитель, спорт, команда
  Рубрика: Спорт
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:56 31.07.2017
Самыми популярными видами спорта у детей остаются футбол, баскетбол, плавание и единоборства
15:55 31.07.2017
В КСЦ "Ренова" капитально подлатают крышу
10:33 31.07.2017
В Сыктывкаре сотрудники органов безопасности и правопорядка сразились в спортивном ориентировании


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

1 августа

День памяти о погибших в Первой мировой войне.


В этот день в 1914 году Германия объявила войну России.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео