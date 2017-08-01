Сытывкарский "Строитель" провел первую тренировку на льду в новом составе

Сыктывкарский "Строитель" впервые вышел на лёд в обновленном составе. Занятие прошло на базе детской спортивной школы "Северная Олимпия" в Эжве.

Тренировку "Строителя" проводил главный тренер команды Павел Франц, указывая на допускаемые хоккеистами ошибки. Работу с голкиперами проводил Николай Зыкин. Тренировались все игроки хоккейного клуба.

"Ребята вышли с огромным желанием, их установка - привыкнуть к экипировке, друг к другу. Мы пока не требуем от игроков максимальных скоростей, тренировки на льду команда будет проводить четыре раза в неделю, тренировки "на земле" также продолжатся", - подчеркнул старший тренер "Строителя" Александр Мальцев.

Последний раз команда выходила на лёд в апреле, однако несмотря на длительный перерыв у команды еще есть время для тренировок до сентября. Осенью" Строителю" предстоит играть в Ульяновске на этапе Кубка России.

По словам старшего тренера, в планах "Строителя" прибыть в Ульяновск накануне соревнований, чтобы потренироваться на большом льду и провести серию товарищеских матчей.

"Первый лёд - это всегда эмоции, после перерыва в межсезонье многое забывается, приходится привыкать и к новым конькам, клюшке. Сегодня наша задача сработать без лишних травм, это небольшое поле, потому более травмоопасно. Сегодня отрабатываем технико-тактические действия, освежаем в памяти навыки прошлых лет", - рассказал капитан команды Сергей Шебонкин.

С.Шебонкин отметил и благоприятный климат в обновленном коллективе, капитан считает, что команда сможет работать продуктивно.

Напомним, команду пополнили сразу восемь новых игроков, клуб серьезно обновил состав, готовясь к возвращению в Суперлигу по хоккею с мячом.

Так, в обновленый состав вошли:

- Защитник Сергей Филатов, КМС, играл в команде "Волга" (Ульяновск);

- Защитник Максим Немцев, КМС, пришел из клуба "Старт" (Нижний Новгород) , играл в клубах "Мурман", "Енисей-2";

- Вратарь Денис Гутаренко, МС, пришел из команды "Динамо-Казань", играл в клубах "Зоркий", "Маяк";

- Полузащитник Максим Зубарев, МС, пришел из команды "Динамо-Казань", играл в командах "Родина", "Енисей", "Динамо-Казань";

- Защитник Евгений Леухин, КМС, перешел из клуба "Родина" (Киров");

- Вратарь Максим Шакиров, КМС, перешел из клуба "Родина" (Киров);

- Полузащитник Ренат Зиганшин, МС, перешел из команды "Динамо" (Москва"), воспитанник клуба "СКА-Нефтяник" (Хабаровск);

- Нападающий Денис Садаков, перешел из финского клуба "Акилес", воспитанник кировской школы хоккея.

Руководство клубы сделало ставку на молодых, но уже имеющих опыт выступлений на высшем уровне игроков. Средний возраст команды – 23 года. Региональная федерация хоккея с мячом возлагает на практически новую команду большие надежды.