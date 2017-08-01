В Визинге устроят выставку национальных блюд

1 августа 2017 года, 12:58 | Сысольский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

20 августа в Районном доме культуры Сысольского района пройдет выставка национальных блюд, в которой примут участие ветеранские организации района, мастера традиционных народных ремесел и промыслов, пенсионеры-любители сбора даров природы.

Гости смогут отведать традиционные и нетрадиционные блюда. Это могут быть первые блюда, мясные, рыбные, шаньги и пироги, национальные десерты, кулинарные инновации, то есть пища, приготовленная с применением современных технологий.

А также узнать о старинных обычаях Руси. Ожидается, что на мастер-классах опытные кулинары предстанут в национальной одежде, исполнят фольклорные номера: споют песни, прочитают стихи, поговорки и пословицы, по-своему расскажут об особенностях быта разных национальностей, живущих в Республике Коми.

На выставке пройдут мастер-классы по приготовлению блюд, конкурсы для гостей и участников выставки.

Президиум Сысольского райсовета ветеранов просит руководителей сельских поселений, специалистов Домов культуры оказать помощь и поддержку ветеранским организациям для организации и участия в выставке.

Начало выставки национальных блюд – в 10 часов.

Илья Баканов
  Ключевые слова: традиции, еда, выставка
  Рубрика: Культура
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