В Визинге устроят выставку национальных блюд

20 августа в Районном доме культуры Сысольского района пройдет выставка национальных блюд, в которой примут участие ветеранские организации района, мастера традиционных народных ремесел и промыслов, пенсионеры-любители сбора даров природы.

Гости смогут отведать традиционные и нетрадиционные блюда. Это могут быть первые блюда, мясные, рыбные, шаньги и пироги, национальные десерты, кулинарные инновации, то есть пища, приготовленная с применением современных технологий.

А также узнать о старинных обычаях Руси. Ожидается, что на мастер-классах опытные кулинары предстанут в национальной одежде, исполнят фольклорные номера: споют песни, прочитают стихи, поговорки и пословицы, по-своему расскажут об особенностях быта разных национальностей, живущих в Республике Коми.

На выставке пройдут мастер-классы по приготовлению блюд, конкурсы для гостей и участников выставки.

Президиум Сысольского райсовета ветеранов просит руководителей сельских поселений, специалистов Домов культуры оказать помощь и поддержку ветеранским организациям для организации и участия в выставке.

Начало выставки национальных блюд – в 10 часов.