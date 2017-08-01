В Коми около 20 тысяч семей получают субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщает пресс-служба Минтруда Коми. На 1 июля расходы бюджета республики на этот вид социальной поддержки составили более 300 миллионов рублей.

"Средний размер субсидии в настоящее время составляет 2499 рублей на семью. Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в совокупном доходе семьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров установленных региональных стандартов площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Республике Коми эта максимально допустимая доля расходов составляет 22 процента совокупного дохода семьи", - отметили в Минтруде РК.

Как пояснили в ведомстве, при расчете субсидии учитываются доходы семьи за последние 6 календарных месяцев, которые предшествуют месяцу обращения за субсидией. При этом принимаются во внимание доходы всех постоянно проживающих совместно членов семьи. Под доходами подразумевается не только заработная плата, но и пенсия, стипендия, пособие по безработице.

"Одним из важных условий предоставления этой меры соцподдержки является отсутствие задолженности по оплате ЖКУ. Если задолженность имеется, то ее необходимо погасить или заключить соглашение с управляющей компанией или организацией, предоставляющей ЖКУ, о погашении долгов по "коммуналке", в том числе в части уплаты взносов на капитальный ремонт", - рассказали в Министерстве.

В ведомстве напомнили также, что субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на полгода. По истечении этого срока нужно обратиться в Центр соцзащиты населения или многофункциональный центр по месту жительства для назначения этой меры соцподдержки на следующий период.

*** Предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг регулируется статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг".

По закону право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют: пользователи жилого помещения в государственном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).