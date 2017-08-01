В Прилузье объявлен карантин

Арбузы стали причиной введения карантина в самом южном муниципалитете Коми.

На заседании Санитарной противоэпидемиологической комиссии Прилузского района под председательством первого заместителя руководителя муниципальной администрации Наталии Жук единогласно было принято решение о введении дополнительных ограничительных мероприятий по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции на территории района.

Как сообщает пресс-служба администрации района, в 2017 году ожидается ухудшение эпидемиологической ситуации по энтеровирусным инфекциям.

"В 2016 году зарегистрировано 18 случаев энтеровирусной инфекции, из них 16 случаев энтеровирусных энтеритов и 2 случаях энтеровирусная инфекция протекала с серозным менингитом. Из 18 случаев энтеровирусной инфекции зарегистрировано в селе Объячево 17 случаев и один случай в селе Ношуль. В этом году зарегистрированы уже два случая энтеровирусной инфекции в райцентре", - доложила главный специалист Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в РК в Койгородском районе Т.Косолапова.

Она отметила, что основной путь передачи энтеровирусной инфекции – употребление немытых арбузов. Дальнейшее распространение инфекции на работе и дома происходит контактно-бытовым путем в результате нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

На основании этой информации было принято решение ввести на территории района карантин по предупреждению распространения энтеровирусной инфекции с 1 августа по 1 октября до нормализации ситуации.

Главам сельских поселений Прилузья рекомендовано принять меры по приведению в соответствие с требованиями санитарного законодательства рекреационных зон, пляжей, мест массового отдыха людей, а также принять меры по предупреждению случаев купания детей в необорудованных местах, водоемах с неудовлетворительными микробиологическими и санитарно-химическими показателями качества воды.

АО "Коммунальник" рекомендовано обеспечить выполнение требований санитарного законодательства при осуществлении водоснабжения и водоотведения, определяющих ее безопасность в эпидемиологическом отношении, ввести режим гиперхлорирования питьевой воды подаваемой населению.

Прилузская центральная районная больница должна обеспечить своевременное выявление больных, в том числе с легкими формами заболевания, вести учет и регистрацию больных,

Руководители образовательных учреждений всех типов должны неукоснительно выполнять меры по соблюдению требований санитарного законодательства, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекции, а также обеспечить допуск детей в учреждение, включая временно отсутствовавших (независимо от причины продолжительностью один рабочий день) только при наличии справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционным больным. Директорам образовательных учреждений необходимо установить жесткий контроль над соблюдением поставщиками и организаторами питания санитарно-эпидемиологических требований к транспортировке, хранению и реализации пищевых продуктов в образовательных учреждениях.

Руководителям предприятий пищевой промышленности, общественного питания, продовольственной торговли рекомендовано обеспечить надлежащее качество и безопасность выпускаемой продовольственной продукции, не допускать в реализацию продукции с истекшим сроком годности, особенно скоропортящейся продукции, обеспечить надлежащие условия и контроль над транспортировкой и хранением продовольственных товаров с соблюдением оптимального температурного режима.