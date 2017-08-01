96 лет Коми: фотовыставка ко Дню республики расскажет о семейных ценностях

1 августа 2017 года, 13:52 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Дом дружбы народов Республики Коми объявляет о начале приема заявок на участие в фотовыставке "Моя семья. Моя национальность. Моя история". Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной политики региона.

"Фотовыставкой мы хотим еще раз обратить внимание на тему семейных ценностей, важности сохранения родовой памяти и воспитания уважительного отношения к своим историческим и культурным корням", - отметила директор учреждения Александра Гичева.

К участию в фотовыставке приглашаются все желающие: фотографы – любители и профессионалы, творческие люди, вне зависимости от возраста и места проживания. Допускается участие в фотовыставке авторских коллективов и семей.

Каждый участник может предоставить на фотовыставку не более 10 фотографий; коллективная работа отмечается, как "единый участник". Принимаются цветные и черно-белые фотографии в распечатанном виде форматов А4, А3, А2. Приветствуются фотографии-"панорамы", плакаты, фотоколлекции, инсталляции, фотоколлажи. Допускается обработка фотографий. Плюсом будет наличие интересных комментариев к фотоработам.

Заявки и фотоработы будут приниматься до 21 августа по адресу: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина, 74. Телефон для справок: (8212) 255-431.

Итоги фотовыставки будут подведены 22 августа на Стефановской площади в рамках проведения IV Межрегионального мультикультурного этнофестиваля "Диалог культур: северное многоцветье".

По завершению выставки фотоработы возвращаются авторам. Положение и форма заявки размещены на сайте республиканского Дома дружбы народов.

*** Фотовыставка "Моя семья. Моя национальность. Моя история" пройдет при участии Министерства национальной политики Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: фото, семья, праздник, культура, коми, история
  Рубрика: Культура
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