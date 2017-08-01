В Инте обновляют уличное освещение

В Инте осенью включатся десятки новых светодиодных фонарей. Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации Инты, работы по ремонту уличного освещения по улице Дзержинского ведет подрядная компания из Воркуты.

По условиям контракта подрядчику предстоит установить 18 новых стальных опор и смонтировать на них 37 энергосберегающих светильников. Стоимость контракта более 2,4 миллиона рублей.

"Освещение будет заменено на участке улицы Дзержинского от перекрестка с улицей Мира до перекрестка с улицей Куратова, то есть в самом центре города, - рассказал заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы Григорий Николаев. – В настоящее время демонтируются старые опоры, с них сразу снимают ртутные лампы, производится разборка железобетонных фундаментов. Далее подрядчику предстоит выполнить монтаж опор и проводов для подключения будущих новых светодиодных светильников к общегородской сети уличного освещения".

Сроки установки новых опор и светильников зависят от их доставки в Инту. По информации подрядчика, отгрузка состоится 7 августа. Установку опор и монтаж светильников специалисты рассчитывают начать в середине августа.

Несмотря на то, что срок окончания работ по условиям контракта 31 октября, в администрации города надеются, что обновленное освещение по улице Дзержинского включится в работу до конца августа.

В этом году такой же ремонт освещения с заменой опор и установкой светодиодных светильников будет выполнен на участке улицы Промышленной. Кроме того, освещение впервые будет установлено в сквере Шахтерской славы.