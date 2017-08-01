В Прилузье продолжается кампания по ремонту дорог

1 августа 2017 года, 14:50 | Прилузский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

АО "Коми дорожная компания" на основании муниципального контракта на содержание автомобильных дорог с администрацией муниципального района "Прилузский" провела ямочный ремонт и ремонт "картами" автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования муниципального района "Прилузский" на общую сумму 21 млн.рублей.

Как уточняет пресс-служба администрации муниципалитета, проведен ямочный ремонт дорожного покрытия в 30 населенных пунктах, 12 подъездах к населенным пунктам и 14 участках автомобильных дорог.

В план этого года вошли д.Лехта, д.Анкерская, д.Ракинская, п.с.т.Коржинский, с.Спаспоруб, д.Поруб, д.Поруб-Кеповская, д.Урнышевская, с.Лойма, д.Малая-Беберка, с.Летка, с.Черемуховка, п.с.т.Гуляшор, д.Архиповка, д.Осиновка, д.Гостиногорка, д.Поромшор, д.Яковлевская, с.Читаево, д.Березники, д.Векшор, д.Талица, с.Гурьевка, с.Мутница, с.Ношуль, п.с.т.Чекша, д.Слудка, д.Кулига, д.Ловля и с.Черныш.

Отремонтированы подъезды к д.Ракинская, д.Урнышевская, к м.Прислон, п.с.т.Гуляшор, д.Архиповка, д.Талица, с.Мутница, д.Ловля, д.Оброчная, д.Яковлевская, а также подъезд к аэропорту и хлебозаводу в Летке.

Ямочный ремонт автомобильных дорог был произведен на следующих участках: м.Котельница - д.Лехта; д.Лехта –д.Анкерская; с.Спаспоруб-д.Поруб; д.Поруб - д.Поруб-Кеповская; с.Лойма-м.Котельница; д. Гостиногорка-д.Осиновка; д.Гостиногорка-д.Промшор; с.Слудка-д.Кулига; с.Ношуль-д.Лихачевская; с.Ношуль-п.с.т. Чекша; с.Читаево-д. Березники; д.Березники-д.Векшор; д.Беляевская-д.Загарская-д.Оброчная; д.Остаповская-с.Объячево.

Ремонт картами был произведен на участках автомобильных дорог с.Объячево – д.Загарская и Ношуль-Лихачевка-Оньмесь, а также по с.Летка.

Так же в этом году был проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения "По с.Объячево" (ул. Мира).

Как пояснила руководитель администрации муниципального района "Прилузский" Елена Нестерюк, на 2017 год также запланировано проведение ямочного ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения "подъезд к ГБУЗ "Прилузская ЦРБ" от автомобильной дороги "Остаповская-Объячево" (ул. Октябрьская), а так же составление проектно-сметной документации на реконструкцию данной автомобильной дороги. Реконструкция запланирована на 2018 год.

В 2018 году так же запланирован ямочный ремонт автомобильной дороги "По с. Черемуховка", реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к сельскохозяйственным объектам ООО "Южное" от автомобильной дороги "Подъезд к п.с.т. Гуляшор".

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, прилузский, коми, дороги, бюджет
  Рубрика: Экономика
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