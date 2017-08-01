Валерий Козлов занял 57-ю строчку "Национального рейтинга" мэров

1 августа 2017 года, 12:32 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве России подготовили исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров РФ за июнь-июль 2017 года.

Таблицу "Национального рейтинга", разделенную на три группы, возглавил Сергей Собянин (Москва). Замыкает ее мэр Омска Сергей Фролов.

Глава администрации столицы Коми Валерий Козлов вошел во вторую, самую многочисленную группу таблицы, заняв в ней 57-ю позицию.

Объектами исследования стали мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты "Национального рейтинга" получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Как отмечают составители рейтинга, конфиденциальный статус заочного анкетирования - важный способ повышения искренности респондентов. Те эксперты, которые хотели публично высказать свое мнение о работе того или иного мэра, по согласованию с редакцией ЦИК "Рейтинг" получали такую возможность.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: рейтинг, политика, мэр, козлов, власть, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Политика
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