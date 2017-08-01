Праздник "голубых беретов" в Корткеросе: конкурсы, военно-полевая кухня и спортивные состязания

Гостей Дня ВДВ в Корткеросе ждут конкурсы, военно-полевая кухня, спортивные состязания, а также праздничный концерт.

Гулянья, которые организаторы действа назвали "Никто, кроме нас", по традиции состоятся 2 августа в местечке "Аэродром". Официальное начало праздника - в 12 часов.

В течение дня здесь будет работать выездная торговля, для детей откроются площадки.

С 12:30 и до вечера гостей праздника ждет обширная концертная программа. Во время нее подведут итоги конкурса на лучший кулинарный шедевр "Материнский пирог на десантный стол".

В обеденное время на площадке начнет работать военно-полевая кухня. Для любителей активного отдыха готовят спортивные состязания и конкурсы.

Отъезд в столицу Коми до памятника "Скорбящий воин" будет организованным и бесплатным, сообщает администрация Корткеросского района.