Праздник "голубых беретов" в Корткеросе: конкурсы, военно-полевая кухня и спортивные состязания

1 августа 2017 года, 12:05 | Корткеросский
Фото Ярославы Пархачёвой

Гостей Дня ВДВ в Корткеросе ждут конкурсы, военно-полевая кухня, спортивные состязания, а также праздничный концерт.

Гулянья, которые организаторы действа назвали "Никто, кроме нас", по традиции состоятся 2 августа в местечке "Аэродром". Официальное начало праздника - в 12 часов.

В течение дня здесь будет работать выездная торговля, для детей откроются площадки.

С 12:30 и до вечера гостей праздника ждет обширная концертная программа. Во время нее подведут итоги конкурса на лучший кулинарный шедевр "Материнский пирог на десантный стол".

В обеденное время на площадке начнет работать военно-полевая кухня. Для любителей активного отдыха готовят спортивные состязания и конкурсы.

Отъезд в столицу Коми до памятника "Скорбящий воин" будет организованным и бесплатным, сообщает администрация Корткеросского района.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: праздник, коми, ВДВ, армия
  Рубрика: Общество
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