Медперсонал психиатрической больницы Коми получил доступ к порталу госуслуг

Сотрудники Коми республиканской психиатрической больницы получили возможность заказывать госуслуги в электронной форме благодаря проведенной для них процедуре регистрации на портале.

Это стало возможным благодаря выездной акции, которую провели для персонала медучреждения ГАУ РК "ЦИТ" и ГАУ РК "МФЦ" ("Мои документы"). Напомним, оба центра на постоянной основе занимаются популяризацией портала госуслуг, который предоставляет возможность заказывать их в электронной форме, экономя время и средства.

В рамках нынешней акции представители центра информационных технологий и многофункционального центра рассказали медработникам о портале и помогли зарегистрироваться. "Все желающие сотрудники получили сразу же подтвержденную учетную запись, которая открывает им доступ ко всем без исключения госуслугам на портале", - рассказала представитель центра информационных технологий Юлия Никитина.

По ее словам, персонал получил исчерпывающие ответы на вопросы, а также – буклеты о популярных госуслугах. Информация в них изложена в простом и доступном для понимания виде.

Особенно медработников заинтересовали такие услуги, как оформление прописки, отечественного и загранпаспорта, постановка и снятие с техучета транспортных средств, возможность оплаты штрафов ГИБДД, а также проверка своих персональных данных на предмет задолженностей по налогам и исполнительным производствам (погасить их также можно через портал).

Медики оценили и другие преимущества электронной формы: подача документов в нужные госструктуры в любое время суток с компьютера, планшета или мобильного телефона (эта процедура займет в среднем всего 10 – 15 минут). Привлекательна и скидка до 30 процентов за госпошлину (это возможно только при ее оплате на gosuslugi.ru). На прошлой неделе аналогичную выездную акцию по регистрации на портале госуслуг представители ЦИТ и МФЦ провели для коллектива Диагностического центра Коми.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.