В столице Коми водитель Toyota врезался в Volkswagen и скрылся с места аварии

В столице Коми водитель Toyota столкнулся с Volkswagen и скрылся с места аварии. ДТП произошло вчера в 17:10. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.

Неустановленный водитель, управляя Toyota Camry, двигался по автодороге Сыктывкар – Эжвинский район со стороны Эжвинского района в направлении поселка Нижний Чов.

На 14-м километре автодороги он не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в результате чего произошло столкновение.

Сразу после инцидента водитель Toyota с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen 1988-го года рождения. У него - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Госпитализация мужчине не потребовалась. В ГИБДД уточнили, что в момент аварии водитель был пристегнут ремнем безопасности.

Toyota эвакуирована на спецавтостоянку.