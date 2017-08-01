В столице Коми водитель Toyota врезался в Volkswagen и скрылся с места аварии
В столице Коми водитель Toyota столкнулся с Volkswagen и скрылся с места аварии. ДТП произошло вчера в 17:10. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона.
Неустановленный водитель, управляя Toyota Camry, двигался по автодороге Сыктывкар – Эжвинский район со стороны Эжвинского района в направлении поселка Нижний Чов.
На 14-м километре автодороги он не учел безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля, в результате чего произошло столкновение.
Сразу после инцидента водитель Toyota с места происшествия скрылся.
В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen 1988-го года рождения. У него - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Госпитализация мужчине не потребовалась. В ГИБДД уточнили, что в момент аварии водитель был пристегнут ремнем безопасности.
Toyota эвакуирована на спецавтостоянку.
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