Какие законы вступят в силу в августе

"Комиинформ" публикует обзор новых законов, вступающих в силу сегодня, "Российской газеты".

С наступлением августа поездка в лифте станет намного безопаснее. В августе эксплуатировать пассажирские подъемники начнут по новым правилам. А они предусматривают, что в каждой управляющей компании должен быть специалист, разбирающийся в лифтовом оборудовании. Механики смогут приступить к работе, только если у них есть профильное образование и они сдали квалификационный экзамен. А лифт сможет возить людей, только если сведения о нем внесены в реестр.



Сегодня нормы к обслуживанию лифтов не так строги, как результат, - большое количество аварий и жертв. "В среднем в лифтах гибнет около 50 человек в год", - говорит вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров. И немалая часть из них - это сами механики, которые не соблюдают требования безопасности.

В России насчитывается 440 тысяч лифтов, из них 130 тысяч выработали свой ресурс. Те или иные претензии есть примерно к 40 процентам лифтов в стране, отмечает Алексей Захаров.

Сейчас основные требования к эксплуатации лифтов содержит техрегламент Таможенного союза. Но это рамочный документ, который указывает только общие требования к безопасности лифтов. А ГОСТы носят добровольный характер.

За безопасность лифта отвечает управляющая компания. Это она организует правильную эксплуатацию, нанимает специализированную организацию для проведения ремонтных работ. Теперь к УК появляется ряд новых требований.

"Вернется требование наличия в штате специалиста по организации эксплуатации лифтов. Достаточно будет одного человека на организацию", - говорит Алексей Захаров. Такой сотрудник должен знать, как лифт эксплуатируются, с какой специализированной организацией можно заключать договор и как потом проверять ее работу, а также проводить ежегодно испытания лифта.

За три года в России необходимо заменить 80 тысяч лифтов. А всего их в нашей стране около 440 тысяч

Повышенные требования с вступлением новых правил в силу предъявляются и к специализированной организации. У нее должен быть персонал, который прошел обучение. Каждый механик должен сдать квалификационный экзамен, данные о котором будут внесены в федеральный реестр. У таких сотрудников появится и персональная ответственность, утверждает Алексей Захаров. В случае аварии можно будет понять, кто из сотрудников плохо выполнил свою работу.

Также у специализированной организации должно быть помещение для хранения инструментов и проведения ремонтных работ, транспорт для перевозки тяжелых деталей. Сегодня все это для специализированной организации не обязательно, а в итоге компании, с которыми заключен договор на эксплуатацию лифта, по факту ничего не делают.

Новые правила также предусматривают обязательную подачу данных в Ростехнадзор о постановке лифта на учет для внесения данных о нем в федеральный реестр. В ходе проверки в 2016 году было выявлено около 10 тысяч лифтов, которые эксплуатировались без документов, еще около 10 тысяч лифтов работали без договоров обслуживания, 7-8 тысяч не проходили ежегодное испытание. Государство не знает о существовании этих лифтов и проблемах жителей домов, в которых они работают.

Не везде ремонт поможет решить проблему с лифтом. Во многих домах лифты отключены, а жильцы поднимаются на свои этажи пешком. Такие подъемники необходимо менять. В 2017 году кредитование ускоренной замены лифтового оборудования в жилых домах названо приоритетным ведомственным проектом минстроя. Свое участие в нем подтвердили более 20 регионов. В этом году планируется заменить 18 тысяч лифтов, 5 тысяч из них - в срочном порядке, по контрактам на ускоренную замену. В минстрое считают, что этот проект позволит за несколько лет обновить лифтовое хозяйство. До 2020 года в России требуется замена более 80 тысяч лифтов.

Въезд и выезд облегчен



С 1 августа иностранцы смогут въезжать в Россию по электронной визе. Касается, правда, это не всех туристов, а только тех, кто прибывает в нашу страну через свободный порт Владивосток. Но сама виза может быть любого типа - туристическая, деловая, гуманитарная.

"Информацию о выданной электронной визе иностранный гражданин получает по идентификационному номеру электронного заявления о получении электронной визы", - говорится в тексте Постановления Правительства Российской Федерации, которое вступило в силу с сегодняшнего числа.

Документ при этом конкретизирует, что для успешного пересечения российской границы иностранцу на пункте пропуска достаточно будет предъявить паспорт и "распечатанное уведомление о выданной электронной визе или содержащиеся в нем данные". Но, кроме этого, полис медицинского страхования, а также проездные билеты на выезд из России в обратном направлении или подтвержденную гарантию их приобретения.

По мнению экспертов, в случае успешного применения нового формата выдачи виз технологию можно будет распространить и на другие регионы. Пока же пунктами пропуска через границу во Владивостоке пользуются граждане из Китая, Японии, Северной Кореи, Сингапура, Индии, Ирана, Турции и Мексики, которые посещают регионы Дальнего Востока.

Упрощенный порядок въезда приведет к росту инвестиционной привлекательности регионов России

Для получения визы гражданину иностранного государства нужно будет минимум за четыре дня до поездки в Россию отправить заявление о получении визы на сайте МИД России и прикрепить к нему цифровую фотографию.

Срок действия электронной визы составляет 30 календарных дней. Консульский сбор не взимается.



Водка держит марку

В августе акцизные марки для алкогольной продукции "старого" образца окажутся вне закона. Их место займут новые. Насколько велик риск, что спиртное в результате может подорожать, учитывая, что марки выросли в цене? Разберемся.

Как отмечается в постановлении правительства, старые марки будут действовать до 31 августа. А потом подорожают на 150 рублей - до 1850 рублей за тысячу штук. "Замена акцизных марок в России происходит раз в несколько лет", - пояснил глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.Что вполне объяснимо, учитывая общий рост цен в стране.

Однако сама марка и ее стоимость никакого влияния на конечную цену алкогольной продукции в рознице практически не оказывает, полагает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. "Судите сами: в прошлом году цена марок была установлена на уровне в 1700 рублей за тысячу (ранее была 1600 рублей), но никакого ажиотажа это, как мы все видим, не вызвало", - отмечает он. "В стоимости той же бутылки виски (примерно 2 тысячи рублей) или средней бутылки водки (около 220 рублей) марка стоимостью в 1,85 рубля просто "растворится", - уверяет Дробиз".

По его словам, активно продвигается идея заменить существующие марки на марки с чипами и другими техническими новшествами. "В этом случае марка будет стоит уже около 10 рублей, и тогда уже можно будет говорить о каком-то влиянии на конечную розничную цену спиртного", - пояснил эксперт.

Впрочем, в сегодняшних условиях необходимости в усовершенствовании этой маркировки просто нет. "Если раньше примерно 40 процентов водки в России продавалось с использованием поддельных акцизных марок, то сейчас, учитывая налаженную систему контроля, необходимость в этом отпала", - считает Дробиз. Он считает, что даже усиление наказания за изготовление фальшивых марок (штраф до миллиона рублей либо лишение свободы на 12 лет), о чем было объявлено на днях, является избыточной мерой.

Банк России поощрит выдачу микрозаймов малому и среднему бизнесу



Банк России устанавливает повышенные нормы резервирования для микрофинансовых организаций (МФО) по займам "до зарплаты" и льготные - по ссудам малому и среднему бизнесу. Таким способом регулятор намерен подтолкнуть микрокредиторов выдавать больше ссуд предпринимателям. Новые нормы теоретически могут заставить МФО ужесточить требования к заемщикам-физлицам.

Указание Банка России на эту тему вступает в силу 14 августа, через месяц после опубликования. По нему займы "до зарплаты" (до 30 тысяч рублей сроком до 30 дней), просроченные хотя бы на сутки, должны сопровождаться формированием резерва до 50 процентов. Если просрочка по займу "до зарплаты" превышает 90 дней, то величина резерва составит 100 процентов.

При этом резервы по просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства составят от 25 до 100 процентов в зависимости от просрочки (начиная от 91 календарного дня). Резервы по беззалоговым ссудам в случае просрочки от 91 дня будут начинаться с отметки в 35 процентов.

Требования микрофинансовых организаций, склонных к уменьшению размера резервов, к заемщикам-физлицам вскоре могут ужесточиться

"Банк России таким образом намерен стимулировать микрофинансовые организации выдавать займы малому и среднему бизнесу и дестимулировать предоставление населению высокорисковых "займов до зарплаты" под очень высокие проценты", - говорилось в комментарии регулятора.

По данным Банка России, в 2016 году на физлиц приходилось 75,7 процента портфеля микрозаймов, доля индивидуальных предпринимателей составляла 13,5 процента, юрлиц - 10,8 процента. При этом число заключенных за год договоров с юрлицами сократилось на 9,6 процента (до 19,4 тысячи), с индивидуальными предпринимателями - на 21,4 процента (до 25,3 тысячи), говорится в материалах регулятора. Сокращение числа договоров компенсируется ростом среднего размера микрозаймов, поэтому снижение показателя не говорит о падении интереса бизнеса к микрозаймам, считают в ЦБ.

Эффект от нововведений в Банке России надеются увидеть в течение 2018 года, поскольку участникам рынка потребуется время для адаптации своих бизнес-моделей под новые требования, сообщили "Российской газете" в пресс-службе ЦБ. Регулятор рассчитывает в итоге и на повышение качества портфелей займов МФО, добавляют в Банке России.

75,7 процента портфеля микрозаймов по итогам 2016 года составили ссуды физлицам, говорится в материалах Банка России

По мнению замдиректора СРО МФО МиР Андрея Паранича, новые нормы могут сказаться на уровне одобрений займов клиентам-физлицам: компании, заинтересованные в уменьшении размера резервов, будут склонны устанавливать более жесткие требования к заемщику. В целом требования ЦБ поспособствуют искоренению недобросовестных практик, основанных на извлечении дополнительного дохода от работы с просроченной задолженностью, считает Паранич. "Однако массового перетока микрофинансовых организаций из сегмента краткосрочных потребительских микрозаймов в сегмент кредитования малого бизнеса вряд ли стоит ожидать", - отмечает он.

Иностранцам дадут "жизнь"



Последний месяц лета несет изменения для страхового рынка.

22 августа снимается действовавший в течение пяти лет - с момента вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) - запрет на осуществление в РФ отдельных видов страхования для "дочек" иностранных компаний и структур, имеющих долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале свыше 51 процента. Речь идет об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), жизни и страховании при участии бюджетных средств.

Когда Россия готовилась вступать в ВТО, российский страховой рынок был очень мал. Для справедливой конкуренции российским компаниям надо было подрасти, комментирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Максим Данилов. Российским переговорщикам удалось убедить контрагентов в необходимости пятилетнего ограничения допуска иностранных компаний к работе в нашей стране.

Стоит ли теперь страховому рынку ждать прихода новых игроков и готов ли он к этому?

Ольга Басова, директор по рейтингам страховых компаний "Эксперт РА" напоминает, что запрет на осуществление в России отдельных видов страхования страховыми организациями, являющимися дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам, распространялся только на страховщиков, которые созданы после 22 августа 2012 года (дата вступления нашей страны в ВТО). А так как дочерние компании иностранных страховщиков начали работать на российском страховом рынке задолго до этой даты, то ограничения на работу с отдельными видами страхования их не коснулись. Эти страховщики, по словам Басовой, уже занимаются и ОСАГО, и личным страхованием. Массовое вхождение на российский рынок новых иностранных игроков маловероятно, поэтому отмена этой меры никак не отразится на рынке.

Несмотря на отмену запрета, эксперты не ожидают массового прихода на рынок новых иностранных игроков

"В любом случае практика показывает, что качество продуктов, технологий и процессов в России в большинстве случаев не уступает западным практикам, а на качество конкуренции больше влияет не состав участников рынка, а принципы его регулирования", - добавляет Максим Данилов.

Работающих пенсионеров ждет прибавка

Более 12 миллионов работающих пенсионеров начнут получать более высокую пенсию. С 1 августа производится перерасчет пенсий россиянам, которые продолжают трудиться.

Как рассказали "Российской газете" в Минтруде Роcсии, на перерасчет имеют право все получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. При этом ни с какими заявлениями бежать никуда не нужно. "Корректировка носит беззаявительный характер", - уточнили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что неработающим россиянам пенсионного возраста раз в год - с 1 февраля - проводится индексация пенсий, то есть увеличение на уровень прошлогодней инфляции. Так, 1 февраля этого года пенсии были проиндексированы на 5,4 процента. Именно настолько выросли цены в 2016 году.

В Госдуме обсуждается возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам раньше пенсии также индексировались. Но в 2016 году было принято решение оставить только перерасчет (индексацию произведут после увольнения). Корректировка носит сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера и, соответственно, от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

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Отчисления россиян на старость могут сделать условно добровольными

Максимальная прибавка, как пояснили в Пенсионном фонде России, ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. "Стоимость балла в 2016 году менялась, но для большинства работающих пенсионеров балл будет стоить 74,27 рубля, - уточнили в Пенсионном фонде. - Таким образом, максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей".

Между тем в Госдуме обсуждается возможность возврата к индексации пенсий работающим пенсионерам. Правда, пока только тем, которые имеют низкие зарплаты. Например, работникам бюджетной сферы, занимающимся низкоквалифицированным трудом и для которых любая прибавка ценна.

Аналогичного мнения придерживается и директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малеева. "В пенсионных выплатах не должно быть запутанности, как сегодня, - считает она. - Должна быть единая система. И все-таки индексация на уровень инфляции - это больше, чем перерасчет. У нас в стране действительно огромное число пенсионеров работают из последних сил именно для того, чтобы как-то свести концы с концами".