На дороге Ухты в ДТП пострадал пожилой мужчина

1 августа 2017 года, 10:08 | Ухта
Фото ГИБДД

На дороге Ухты в ДТП пострадал пожилой мужчина. Инцидент зафиксирован 31 июля в 14:03.

Как сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, водитель 1989-го года рождения, управляя Hуundаi Aссеnт, двигался по улице Дзержинского со стороны проспекта Космонавтов в сторону улицы Октябрьской.

Напротив дома №12 по Дзержинского он сбил мужчину 1949-го года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода в зоне его видимости.

У пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана коленного сустава и руки. Госпитализация ему не потребовалась.

О водителе иномарки известно, что в течение года за различные нарушения ПДД его привлекали к административной ответственности на территории Коми 13 раз.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, пешеход, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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