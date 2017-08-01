На дороге Ухты в ДТП пострадал пожилой мужчина. Инцидент зафиксирован 31 июля в 14:03.

Как сообщили "Комиинформу" в ухтинской госавтоинспекции, водитель 1989-го года рождения, управляя Hуundаi Aссеnт, двигался по улице Дзержинского со стороны проспекта Космонавтов в сторону улицы Октябрьской.

Напротив дома №12 по Дзержинского он сбил мужчину 1949-го года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода в зоне его видимости.

У пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана коленного сустава и руки. Госпитализация ему не потребовалась.

О водителе иномарки известно, что в течение года за различные нарушения ПДД его привлекали к административной ответственности на территории Коми 13 раз.