Жители Коми 200 тысяч раз обратились к сервису "Банк данных исполнительных производств"

Жители Республики Коми активно используют электронный сервис Федеральной службы судебных приставов "Банк данных исполнительных производств". Об этом говорят цифры — почти 200 тысяч раз граждане посетили ресурс. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Коми.

Для сравнения, в первом полугодии 2016 года граждане обратились к сервису чуть более 115 тысяч раз, а в первом полугодии 2015 года – менее 100 тысяч раз. С каждым годом интерес к сервису растет, о чем свидетельствуют цифры.

Напомним, сервис "Банк данных исполнительных производств" функционирует с 1 января 2012 года. Он позволяет получать данные о наличии либо отсутствии задолженности (как у физических, так и у юридических лиц) и содержит следующую информацию: ФИО, дату рождения должника, номер исполнительного документа, сумму долга, адрес территориального отдела судебных приставов, фамилию и контактный телефон судебного пристава-исполнителя.

Также сервисом "Банк данных исполнительных производств" предусмотрена возможность оплаты имеющейся задолженности в онлайн-режиме через электронные платежные системы, такие как "Промсвязьбанк", "Киви", "Робокасса", "Оплатагосуслуг.ру", "Вэбмани", "Яндекс.Деньги" и другие. Кроме того, должник может распечатать с сайта квитанцию с реквизитами и оплатить по ней задолженность в банке. После того, как денежные средства поступят на депозитный счет отдела судебных приставов, они будут распределены и перечислены взыскателю.

Посещаемость сайта Управления в 2017 году по сравнению с 2016 годом также увеличилась на 27639 посещений.

Так, в первом полугодии 2017 года пользователи интернета зашли на сайт почти 430 тысяч раз, тогда как в 2016 году эта цифра составила 397 тысяч, а в 2015 году — 336 тысяч. Интерес к сайту вызван наличием полезных сервисов, с помощью которых можно оплатить долги, не выходя из дома. На сайте в режиме "онлайн" можно записаться на личный прием к должностным лицам УФССП России по Республике Коми, а также получить свежую информацию о деятельности Службы в разделе "Новости".