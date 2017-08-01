ЛУКОЙЛ-Коми отремонтировал и оснастил аудитории Горно-нефтяного колледжа

1 августа 2017 года, 9:37 |
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

В Горно-нефтяном колледже (подразделение Ухтинского государственного технического университета) началось масштабное "перевооружение" аудиторий. Работы финансируются в рамках комплексной программы взаимодействия между ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" и УГТУ.

"Совместно с нашим стратегическим партнером ЛУКОЙЛ-Коми мы в прошлом году уже сделали "под ключ" три аудитории, в которых представлено производственное оборудование. Студенты могут вживую увидеть и почувствовать руками "железо". Бесспорно, это положительно сказывается как на учебном процессе, так и на его результатах", – рассказала директор колледжа Наталья Игнатова.

В этом году еще в нескольких аудиториях установят новые компьютеры, мебель и стенды, на которых студенты смогут отрабатывать усвоенные знания. Вместе с функциональной "начинкой" помещения обретут новый облик, окрасившись в узнаваемые корпоративные цвета ЛУКОЙЛа.

Кроме того, сейчас в колледже на средства нефтяников создается лаборатория "Геодинамической безопасности и современных технологий подготовительных горных работ". В ней будет функционировать интерактивная "Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления", разработанная на основе многофункционального шахтного информационно-управляющего комплекса "Микон-3". Точно такая же применяется на производственных объектах НШУ "Яреганефть".

Кроме будущих нефтяников, в колледже проходят обучение и действующие работники ЛУКОЙЛ-Коми. Для них реализуются образовательные программы, направленные на повышение квалификации, переподготовку и получение смежной специальности, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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