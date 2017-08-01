Под Ухтой заблудился пенсионер

1 августа 2017 года, 8:30 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Вчера, 31 июля, в спасательный отряд Ухты поступило сообщение от потерявшегося в лесу мужчины. 70-летний горожанин заплутал в чаще, куда отправился для сбора ягод, и обратился в службу спасения. Всю ночь продолжались поисковые мероприятия, однако утром в отряд поступило сообщение, что мужчина нашел выход сам.

Как сообщили "Комиинформу" в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми", в поисковой операции были задействованы два спасателя на месте и оперативный дежурный отряда, который пытался установить связь с потерявшимся. В последнем диалоге с сотрудником спасотряда мужчина говорил, что развел костер, и получил инструкции оставаться на месте в ожидании помощи.

После этого выйти на связь с ним не удавалось. О том, что мужчина найден, сообщила супруга пенсионера. Он вышел из чащи к тому же месту, откуда вошел, к шахте в райoне поселка Нижний Доманик, где отработал более 30 лет. Коллеги "приютили" мужчину, в ближайшие часы пенсионер будет дома.

Напомним, в минувшие выходные потерявшиеся пенсионеры под Сыктывкаром также смогли покинуть лес без посторонней помощи.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: шахта, Ухта, спасатели, служба спасения, потерявшийся, пенсионер, лес, коми
  Рубрика: Общество
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