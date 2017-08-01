Спасатели из Вуктыла провели операцию для доставки тела ветерана на родину

1 августа 2017 года, 8:00 | Вуктыл
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Печальная миссия выпала на долю спасателей из Вуктыльского отряда: сотрудники транспортировали по реке тело ветерана Великой Отечественной войны в поселок Кирты. За несколько дней до этого, 26 июля, они же помогли 90-летнему фронтовику добраться до медучреждения, где он и скончался.

Как сообщили "Комиинформу" в Комитете ГО и ЧС "Спас-Коми", обращение поступило в минувшую среду от администрации Вуктыльской ЦРБ. Двое сотрудников спасотряда на лодке отправились в Кирты из Вуктыла и доставили ветерана к медикам.

Вновь пуститься в дорогу спасателям пришлось после сообщения о смерти фронтовика. Вчера тело ветерана Великой Отечественной войны было доставлено обратно в родной поселок для похорон и прощания. Спасатели и дочь ветерана доставили гроб с телом также на лодке. Операция по перевозке заняла порядка трех часов, расстояние в обе стороны - около сотни километров.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: спасатели, смерть, похороны, Вуктыл, ветеран, Великая Отечественная война, больница
  Рубрика: Происшествия
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