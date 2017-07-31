Ухта готовит сюрпризы для посетителей Коми ВДНХ

Выставочный павильон муниципального образования в интерактивной форме расскажет о разных этапах истории Ухты – Родины первой российской нефти. Картины прошлого оживут прямо на глазах гостей выставки, которая пройдет в Сыктывкаре 20 августа, сообщает пресс-служба ухтинской администрации.

Разработкой концепции экспозиции занималась рабочая группа, в состав которой вошли представители культуры, музейного и библиотечного сообщества, руководители ряда управлений и отделов городской администрации. Перед командой проекта стояла непростая задача – в доступной форме максимально полно рассказать об Ухте, включив в презентацию яркие элементы.

С одной стороны, необходимо было рассказать о вкладе города в промышленное освоение Севера России, а с другой – обозначить перспективы развития Жемчужины Севера в условиях современной структуры экономики города. Решение задачи было найдено в визуальном делении выставочного павильона на две части – историческую и современную. Олицетворением истории Ухты выступит "оживший" Фёдор Прядунов – первый русский нефтедобытчик, который, стоя рядом со своим ухтинским "нефтяным заводом", расскажет о борьбе за богатства недр Среднего Тимана.

Другая часть экспозиции будет посвящена современности: социально-экономическая статистика и информация об инвестиционных проектах дадут представление о современном развитии города и его перспективах. "Мостиком" между эпохами станет "Лента времени", на которой будут отмечены все значимые вехи истории Ухты. Красочная видеопрезентация будет демонстрироваться на большом экране внутри павильона.

Гости ухтинского павильона смогут поучаствовать в мастер-классах - научиться работать с капом в компании мастера Виктора Кустова. Художница Елена Крепышева научит маленьких гостей росписи в различных стилях и по различным поверхностям, покажет, как своими руками делать удивительные поделки. В зоне мастер-классов разместится выставка работ ухтинских мастеров.

Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства Республики Коми "Достояние Севера" состоится 20 августа в торгово-развлекательном комплексе "Июнь" (г. Сыктывкар). Время работы выставки – с 10:00 до 19:00.