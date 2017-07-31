Пять объектов культурного наследия отреставрированы в Коми

Республика Коми продолжает работу по сохранению на территории региона объектов культурного наследия, памятников истории и культуры.

Как сообщили "Комиинформу" в региональном Управлении по охране культурного наследия за последние годы проделана большая работа. Так в текущем году закончена реставрация здания "Ремесленных мастерских" по улице Советской в Сыктывкаре.

Ранее проведены работы по зданиям "Духовного училища" - Национальной галереи, "Дома Сухановых" -ныне Литературный музей, "Александринской женской гимназии" - в настоящий момент Пушкинской гимназияи,а также Водонапорной башни в Инте. Средства на ремонтно-реставрационные работы были выделены по программе "Культура Республики Коми" и составили более 5 миллионов рублей за три года.

"Приехав в Инту и заприметив издалека водонапорную башню, каждый из нас может вспомнить репрессированного архитектора Артура Тамвелиуса и освежить в памяти текст послания потомкам, в котором перечислены строители 15 национальностей возводивших башню. Многие талантливые люди были высланы в нашу республику, как они сами писали "без разрешения на память дальнейшего будущего". Но мы должны помнить. Помнить, чтобы извлекать уроки истории, не повторять ошибок, гордиться подвигами и рядовыми буднями людей, сделавших нашу северную республику тёплой и любимой", - подчеркнула начальник управления по охране культурного наследия Коми Марина Андреева.

Она также отметила, что средства на проведение противоаварийных или ремонтно-реставрационных работ в регионе нужны немалые, однако республика решает эту проблему всеми возможными способами. Например, дом мещанина Шарапова в столице республики был передан в аренду "за рубль". Теперь арендатор обязан в течение 7 лет за счет собственных средств провести работы по сохранению объекта культурного наследия, срок аренды - 49 лет. На сегодняшний день, по информации Управления по охране культурного наследия в регионе, арендатором разрабатывается проектно-сметная документация.

В свою очередь Ижемский район активно участвуют в грантовых конкурсах, например, средства на ремонт церкви в Мохче муниципалитет планирует запросить из Федеральной программы "Культура".

"В соответствии с законодательством обязанность по сохранению и содержанию объектов культурного наследия возлагается на их собственников или пользователей. Тогда как работы по сохранению объектов, которые остаются в государственной собственности возможны за счет федеральных и региональных программ. Памятники религиозного назначения, в том числе принадлежащие религиозным организациям, могут быть профинансированы за счет средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных средств, например, благотворительных фондов", пояснила М.Андреева.

На сегодня пристального внимания и участия региональных и муниципальных органов власти требуют чуть более десяти объектов культурного наследия. Им требуются срочные ремонтно-реставрационные работы или консервация памятников.

Так, сложная ситуация сложилась с ансамблями федерального значения в Кажыме и Серегово. Ансамбль Кажымского чугунолитейного завода включает три интереснейших объекта, два из которых, - производственный корпус завода и здание заводоуправления, - находятся в аварийном состоянии, значительных вложений требует и церковь Дмитрия Ростовского.

Непростая ситуация сохраняется и с объектами религиозного назначения. Если культовые объекты, имеющие пользователя, еще поддерживаются в работоспособном состоянии, то памятники, "не вовлеченные" в жизнь приходов и в настоящий момент бесхозяйные, неизбежно разрушаются. На текущий момент пустуют и теряют исторический облик религиозные постройки в населенных пунктах: Ляли, Нючпас, Кони, Оквад, Мошъюга и Ижма.

"Если говорить о столице республики, то наиболее "проблемными" являются "Дом Жеребцова" по адресу Интернациональная, 90, "Дом купца В.П.Комлина" на Кирова, 33, "Дом Шарапова" - Советская, 45 и "Здание школы № 13" по улице Савина, 37", - добавила начальник управления.

Всего на территории Республики Коми на государственной охране стоит 304 объекта культурного наследия: 116 объектов культурного наследия федерального значения и 188 объектов регионального значения. Еще 653 значатся в категории выявленных объектов.

В Едином государственном реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации зарегистрирован 281 объект из республики Коми.

С перечнем объектов культурного наследия, за исключением объектов археологии, расположенных на территории Республики Коми, можно ознакомиться на сайте Управления.