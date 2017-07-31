В Ухте завершена доследственная проверка по факту обнаружения костных останков в м.Заболотный

Следственным отделом по городу Ухта СУ СК России по Республике Коми была проведена доследственная проверка по факту обнаружения костных останков в м.Заболотный на окраине г.Ухты.

Костные останки были обнаружены при проведении земляных работ по облагораживанию территории линии электропередач в районе гаражного массива Заболотный.

В ходе процессуальной проверки были опрошены сотрудники музея истории УГТУ, направлены запросы в Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия, в архивный отдел администрации Ухты, в ИЦ МВД России по Ухте, в УФСБ России по Республике Коми и другие учреждения.

Согласно полученным данным, в м.Заболотный находилось исправительное учреждение НКВД СССР. По воспоминаниям современников, возможно, в этом месте происходили расстрелы и осуществлялись захоронения людей, умерших по различным причинам.

Согласно заключению эксперта, при исследовании трех черепов обнаружены входные пулевые отверстия и фрагменты пуль, однако по результатам проведенной баллистической экспертизы не представилось возможным установить из какого оружия были произведены выстрелы. Давность захоронения составляет не мене 30 лет, вместе с тем, учитывая особенности торфяной почвы, не исключается более поздний срок давности их захоронения.

В ходе процессуальной проверки не получено достоверных сведений о совершении какого-либо преступления, в связи с чем, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.