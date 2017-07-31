"Воркутауголь" отметит День шахтера с группой Uma2rmaN и братьями Сафроновыми

АО "Воркутауголь" – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входящая в ПАО "Северсталь", – отметит юбилейный 70-ый День шахтера целым рядом торжественных и развлекательных мероприятий, гостями праздника станут популярная группа Uma2rmaN иллюзионисты братья Сафроновы.

В Воркуте приуроченные к празднику мероприятия растянутся более чем на месяц. С 4 августа в Заполярье стартует ночная спартакиада – открытые турниры по разным видам спорта будут проходить исключительно по вечерам.

24 августа заслуженных шахтеров из Воркуты и других угольных регионов будут чествовать в Кремле. Горняки встретятся с президентом Владимиром Путиным, а крупнейшие центры угледобычи с Большим кремлевским дворцом соединит телемост.

25 августа программу праздника откроет традиционный велопробег "Вахта памяти". Спортсмены посетят все мемориалы погибшим горнякам, возложат цветы и поставят свечи. А вечером на торжественном собрании во Дворце культуры шахтеров руководство Республики Коми, Воркуты и угольной компании будет чествовать заслуженных угледобытчиков.

"Главной темой праздника будут эволюция шахтерского труда и преемственность поколений, – рассказала руководитель пресс-службы "Воркутауголь" Татьяна Бушкова. – Мы покажем, какой путь прошли шахты Воркуты с 1930-х до сегодняшнего дня. Перед праздником во Дворце культуры шахтеров откроется выставка экспонатов из фондов городского музейно-выставочного центра, которая составит исторический портрет воркутинского горняка. Серия видеороликов покажет, как эволюционировала отрасль. А современность угледобычи мы представим на выставке горно-шахтного оборудования".

Основные мероприятия пройдут в субботу 29 августа. В 11.00 горняки пройдут парадом по центральной улице города, а после примут участие в профессиональной эстафете "Горняцкое пятиборье". Народные гуляния на площади Центральной украсят праздничные фотозоны и Фестиваль уличной еды.

Шоу-программа соберет около двух тысяч работников "Воркутауголь" в спорткомплексе "Олимп". Горняков ждет лазерное шоу, награждения, концертные номера и шоу знаменитых иллюзионистов братьев Сафроновых. Венчать субботние торжества будет концерт легендарной команды Uma2rman. И конечно, в финале – роскошный салют.

С 25 августа воркутинцы смогут посетить масштабную выставку горно-шахтного оборудования на площадке у Воркутинского механического завода. 27 августа здесь можно будет наблюдать за механизмами в работе, прокатиться на внутришахтном транспорте и принять участие в развлекательных состязаниях. Также гуляния пройдут в поселках и на территории оздоровительного комплекса "Жемчужина Севера".

Кроме того, 14 и 15 сентября в рамках празднования Дня шахтера в Заполярье приедет театр-студия "Июльансамбль" профессора школы-студии МХАТ, режиссера Московского художественного театра, неоднократного лауреата и обладателя гран-при фестивалей "Золотая маска" и "Новая драма" Виктора Рыжакова. Они покажут воркутинцам две постановки.