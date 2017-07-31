В школах Коми начнут преподавать курс "Астрономия" в режиме апробации

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ, курс астрономии снова становится обязательным для изучения в старших классах средней школы.

Предполагается, что преподавать астрономию станут учителя физики. Однако никаких часовых изменений не планируется, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Министерство образования, науки и молодежной политики республики разработало план мероприятий для внедрения предмета в школы региона, согласно которому процесс изучения предмета будет организован в два этапа: с 1 сентября 2017 г. в режиме апробации в ряде пилотных школ и с 1 сентября 2018 г. во всех общеобразовательных организациях региона.

Коми республиканский институт развития образования обеспечит методическое сопровождение введения учебного предмета и организует работу по подготовке педагогических кадров для преподавания астрономии.

Это будет происходить через повышение квалификации или профессиональную переподготовку.