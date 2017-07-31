После строительства бассейна в Сосногорске приступят к ремонту бассейна в Ухте

31 июля 2017 года, 17:25 | Ухта, Воркута, Сосногорск, Печора
Фото Ильи Баканова и пресс-службы Воркуты

Два наиболее проблемных спортивных объекта республики перед стартом нового спортивного сезона выделил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

Как выяснилось, строительство спортивного комплекса с бассейном "Арктика" в Воркуте посчитали оконченным раньше времени. Там протекает крыша, необходимо предпринять дополнительные меры, чтобы устранить проявившиеся сейчас недоработки.

Второй объект, который уже давно на слуху, - это спортивный комплекс "Энергетик" в Печоре. Там нужно окончательно определиться с владельцем или арендатором строения, привести его в надлежащее состояние. Кроме того, постройке необходим косметический ремонт.

"Этот спортивный комплекс должен там функционировать, потому что он находится в обособленном микрорайоне Печоры. Он очень удобен для жителей расположенных рядом домов", - заявил Н.Бережной.

Остальные объекты требуют текущего ремонта. В намеченные сроки должен быть построен и сдан в эксплуатацию бассейн в Сосногорске. Готовится проектно-сметная документация под ремонт бассейна в Ухте, к которому приступят после окончания работ в соседнем городе.

Илья Баканов
  Ключевые слова: строительство, ремонт, бассейн
  Рубрика: Спорт
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