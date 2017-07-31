Коми вошла в число субъектов для размещения отходов угольного производства

31 июля 2017 года, 17:00 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Республика Коми вошла в число субъектов страны для размещения отходов угольного производства. Соответствующий приказ подписан Росприроднадзором.

Разместятся они на территории Воркуты. Так в поселке Северный несколько плоских природных отвалов определены как место для хранения отходов от добычи угля. Шлам мокрой классификации угольного сырья отправится в расположенные рядом шламонакопители. Часть отходов разместится на складе угольного шлама.

Кроме того, в Воркуте планируется захоронение золошлаковой смеси, возникающей в процессе сжигания угля. Этот вид отходов практически безопасен.

Наряду с республикой в реестр Росприроднадзора включены еще 27 регионов: Алтайский край, Вологодская, Иркутская и Кировская области, Краснодарский и Красноярский край, Ленинградская, Магаданская и Новгородская области, Приморский край, Пензенская область и Ростовская, Республики Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Мордовия, Республика Саха (Якутия) и Карелия.

Список субъектов для размещения отходов пополнили Смоленская и Свердловская, Тамбовская и Томская области, Удмуртская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: уголь, Росприроднадзор, отходы, Воркута
  Рубрика: Экология
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