В строящемся храмовом комплексе святителя Василия Великого в Нившере освятили купола

31 июля 2017 года, 16:45 | Корткеросский
Фото епархии

В строящемся храмовом комплексе села Нившера Корткеросского района Коми освятили купола.

Как рассказали в Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, таинство состоялось в минувшие выходные в рамках празднования Крещения Руси и архипастырского визита архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима в Корткеросский церковный округ.

В 2014 году в селе Нившера был освящен фундамент нового храма во имя святителя Василия Великого. Спустя три года на новую церковь уже устанавили освященные купола.

Это стало возможным благодаря помощи администрации поселения и местного предпринимателя, уроженца села. Рядом с храмом сейчас возводится двухэтажный дом, под крышей которого оборудуют воскресную школу и трапезную.

Владыка отслужил молебен святому равноапостольному князю Владимиру, а кроме того - посетил частично разрушенную церковь в селе Богородск. Сейчас она восстанавливается силами прихожан, настоятеля и жертвователей.

Купола освятили и здесь. Их установка стала одним из важнейших этапов реставрации культового сооружения.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: религия, коми, епархия
Персоны: Питирим (в миру Волочков Павел Павлович)
  Рубрика: Культура
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