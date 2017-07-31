В КСЦ "Ренова" капитально подлатают крышу

31 июля 2017 года, 16:15 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

Готовность к новому сезону концертно-спортивного центра "Ренова", входящего в систему спортивной школы олимпийского резерва "Юность", проверил министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной. Сейчас там занимаются около 800 детей. В сентябре в "Юности" начнут обучение сто юных спортсменов.

Как рассказал директор школы Равиль Валеев, подготовка к новому спортивному сезону идет в обычном режиме. Сейчас в здании проходит ряд косметических ремонтов. В ближайшее время капитально отремонтируют кровлю, которая давно нуждается в обновлении. Получен первый транш.

Сейчас процесс на стадии согласования подрядчика. На ремонт выделено чуть менее пяти миллионов рублей. По договору работы должны завершить до конца ноября. Если к ремонту приступят в ближайшие дни, его закончат уже в ноябре.

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В СШОР "Юность" культивируются два вида спорта: баскетбол и фитнес-аэробика. Игру с мячом осваивают 500 детей. Именно на базе школы существует профессиональный баскетбольный клуб "Ника", а детские тренеры "Юности" готовят для нее потенциальных новичков.

1 августа стартует третья смена детских лагерей с дневным пребыванием. По линии Минспорта Коми заниматься в них физкультурой будут 230 детей, 93 из них – на базе "Юности".

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"Тем самым мы решаем несколько задач. Первая – организация досуга детей, когда большинство образовательных учреждений закрыты на ремонт, мы восполняем эту нишу. Во-вторых, наши лагеря специализированы, со спортивным уклоном. И группы, которые будут работать на базе лагерей, будут готовиться к новому сезону", - пояснил Н.Бережной.

Илья Баканов
  Ключевые слова: физкультура, ремонт, дети, баскетбол
Персоны: Бережной Николай Михайлович
  Рубрика: Спорт
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