Четырехлетний сыктывкарец, выпавший из окна, переведен из реанимации в нейрохирургию

Выпавший из окна общежития в эжвинском районе столицы Коми ребенок выздоравливает.

Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона, несколько дней назад мальчика перевели в нейрохирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы.

Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, однако отмечают положительную динамику.

Напомним, в реанимационное отделение детского медучреждения ребенка доставили 16 июля. Некоторое время пострадавший не мог дышать самостоятельно.

Инцидент произошел в одном из общежитий эжвинского района города, в доме №12 по улице Мира. Мама четырехлетнего мальчика ушла на работу, оставив его с бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться.

Мальчик, находясь на общей кухне, залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из открытого окна на улицу с пятого этажа. В результате ребенок получил серьезные травмы: переломы челюсти, таза, ребер.

По факту проводится полицейская проверка, которая с момента инцидента займет ориентировочно месяц, уточнили "Комиинформу" в МВД по региону.