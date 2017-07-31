Четырехлетний сыктывкарец, выпавший из окна, переведен из реанимации в нейрохирургию
Выпавший из окна общежития в эжвинском районе столицы Коми ребенок выздоравливает.
Как сообщили "Комиинформу" в Минздраве региона, несколько дней назад мальчика перевели в нейрохирургическое отделение Республиканской детской клинической больницы.
Медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, однако отмечают положительную динамику.
Напомним, в реанимационное отделение детского медучреждения ребенка доставили 16 июля. Некоторое время пострадавший не мог дышать самостоятельно.
Инцидент произошел в одном из общежитий эжвинского района города, в доме №12 по улице Мира. Мама четырехлетнего мальчика ушла на работу, оставив его с бабушкой, которая не может самостоятельно передвигаться.
Мальчик, находясь на общей кухне, залез на подоконник. Не удержавшись, он выпал из открытого окна на улицу с пятого этажа. В результате ребенок получил серьезные травмы: переломы челюсти, таза, ребер.
По факту проводится полицейская проверка, которая с момента инцидента займет ориентировочно месяц, уточнили "Комиинформу" в МВД по региону.
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