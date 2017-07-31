МВД по Республике Коми: недосмотр за детьми может привести к печальным последствиям

Полиция Коми призывает родителей не оставлять малышей одних, особенно у открытых окон, не отпускать подростков купаться на реку без сопровождения взрослых, а также соблюдать режим комендантского часа.

В период летних каникул для многих родителей начинаются беспокойные времена. Одни отправляют своих чад в детские лагеря, другие - оставляют дома, иногда, без должного присмотра.

Если в лагерях подростки в основном находятся под присмотром, то тысячи их сверстников летом остаются дома в городах. И пока родители на работе, они предоставлены сами себе. Установившаяся жаркая погода так и тянет несовершеннолетних к реке.

Так, 26 июля на реке Вычегда в Усть-Вымском районе при очевидных обстоятельствах утонул мальчик 2004 года рождения. Подросток отправился на реку в компании с двумя девочками. В результате, подросток утонул.

В Эжве из окна пятого этажа общежития выпал четырехлетний мальчик. Находясь на общей кухне без присмотра, малыш залез на подоконник и выпал на улицу. С серьезными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

МВД по Коми призывает родителей позаботиться о безопасности своих детей. Летний период очень опасен для ребят всех возрастов. Отправляя ребенка в лагерь, в доступной форме объясните ему, как надо действовать в случае ЧП.

Если чадо осталось на каникулах в городе, держите ситуацию под контролем, звоните и интересуйтесь, где он и чем занимается. Не разрешайте подросткам ходить на пляж без сопровождения взрослых. Приучите их возвращаться в нужное время и напомните о необходимости соблюдения комендантского часа. Согласно соответствующему закону Республике Коми с 10 вечера до 6 утра дети без сопровождения взрослых находиться на улице не могут.

Летом могут оказаться в беде и младенцы. Малыши из-за своей любознательности прямо тянутся к окнам, которые в жаркую погоду часто открывают или закрывают москитной сеткой, а они вдвойне опасны, поскольку дети держатся за нее как за надежную опору. Чтобы избежать трагедии, отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. По возможности, открывайте окна сверху, а не нараспашку. Снимите ручки с рам и уберите их подальше.

Старайтесь не оставлять малышей без присмотра. Оградите их от открытых окон, спичек и других опасностей.

И последний совет. По возможности, отправляете детей к бабушкам и дедушкам, в деревню или на дачу. Свежий воздух, здоровый труд и витамины с грядки им будут обеспечены.