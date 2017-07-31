Участник проекта "Спасти ребенка" Павел Жучев из Благоево готовится к пересадке костного мозга

Участник проекта "Спасти ребенка" Павел Жучев из Благоево Удорского района готовится к пересадке костного мозга.

Как сообщили "Комиинформу" в детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра", сейчас мальчик находится в РДКБ Москвы вместе с мамой.

Всего благотворительными смс в помощь подростку собрана 191 тысяча 720 рублей без учета комиссии от операторов, а также 102 тысячи 787 рублей 80 копеек собрано с 1 июля по 31 июля на счет фонда с пометкой "для Жучева Павла", добавили в общественной организации.

Всего с июня 2017 по 31 июля на счет фонда собрано 135 тысяч 815 рублей 80 копеек, передано на лечение 42 тысячи 328 рублей.

На счете фонда для Павла остается 93 тысячи 487 рублей 80 копеек и благотворительные средства, собранные посредством смс на номер "7715" с префиксом "коми" за минусом комиссии .

Напомним, Павел Жучев стал героем проекта "Спасти ребенка" в содружестве с ведущими СМИ региона в июле.

В мае мальчику поставили диагноз - идиопатическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание, обусловленное недостаточной функцией костного мозга.

При современном адекватном лечении прогноз хороший.