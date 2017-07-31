В Ухте подвели итоги скульптурного симпозиума "Север в трёх измерениях"

31 июля 2017 года, 14:57 | Ухта
Фото ООО "Газпром трансгаз Ухта"

27 июля в Ухте завершил работу скульптурный симпозиум "Север в трёх измерениях". Скульпторы покинули гостеприимную базу Управления аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Ухта", а их работы начали занимать места установки в городе.

Для подведения итогов симпозиума в конференц-зале Управления собрались организаторы проекта – сотрудники ООО "Газпром трансгаз Ухта", администрации МОГО "Ухта" и Союза художников Республики Коми, участники и члены экспертной комиссии симпозиума, представители региональных СМИ. Творцы, на протяжении трёх недель отсекавшие лишнее от кусков гранита и белого уральского мрамора, сказали много добрых слов и о качестве материала, и о качестве организации проекта в целом. В благодарственных речах скульпторы отметили и столовую, и общежитие газовиков, и теплую, ясную погоду – внешние положительные атрибуты симпозиума.

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При этом люди искусства, как знатоки тонких материй, дали оценку духовному содержанию проекта, назвав его "удивительным творческим консенсусом". Художники ожидают, что его плоды будут видны поколениям ухтинцев, а созидательная сила симпозиума выйдет за рамки утилитарных парадигм и вдохнет новую жизнь в культуру республики. Вопрос о том, кому же принадлежит идея по организации проекта, остался открытым – генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский адресовал слова благодарности коллективу предприятия, силами которого эта смелая задумка воплотилась в жизнь.

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"Мы впервые занимались подобным проектом – это была неисследованная, новая территория деятельности для нас, похожая на военную операцию – настолько разнообразны были задействованные ресурсы и настолько ответственно было все происходящее на наших глазах за эти три недели. Главное, что работа над всеми скульптурами шла для людей, для жителей нашего города, и все поставленные задачи оказались выполнены. Это был живой и творческий процесс, многое стало откровением, и все, без исключения, было серьезным, напряженным трудом людей, работающим ради одной доброй цели. Мы все научились делать что-то, чего раньше не умели", – обратился к участникам симпозиума Александр Гайворонский.

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Этот год для культурной Ухты будет отмечен сплетением дат и смыслов – 50 лет ООО "Газпром трансгаз Ухта", 88 лет городу, 96 лет Республике Коми, а вскоре и ее столетие. Символический старт празднования векового юбилея региона происходил на земле Ухты благодаря симпозиуму "Север в трёх измерениях".

"Невозможно с холодным сердцем относиться к искусству. Невозможно человеку, которому безразлична культура и искусство, организовывать такие уникальные проекты. Не всем это под силу", - от лица соорганизаторов симпозиума, администрации Ухты, обратилась к творцам и производственникам Марина Метелёва.

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На волне впечатлений от уровня организации симпозиума поэтический слог представителей столичной культурной интеллигенции сравнил Ухту с Флоренцией. Именно этот итальянский город в 15 веке мог позволить себе приглашать для творчества великих скульпторов.

"Это событие носит исторический характер в масштабах России. Идея создания парка скульптуры, города скульптуры была уже опробована в других регионах. А созданная здесь скульптура открывает новую страницу в жизни города и уверенно заявляет о рождении новой эпохи. И в основе всех этих преобразований и взаимодействия такого количества разных людей лежит любовь к нашей стране", - так оценила творческий результат Нина Кутейникова, эксперт симпозиума, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского Государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

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Как знак особой признательности организаторам симпозиума представитель Союза художников России Татьяна Бойцова вручила Александру Гайворонскому благодарственное письмо за большой вклад в развитие современного изобразительного искусства России.

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Конечно, на пути к величию старинного города Италии, у Ухты много преград, но город имеет все шансы стать "маленькой Флоренцией" в рамках Республики Коми. Как показал симпозиум "Север в трёх измерениях", расширение социального партнерства с градообразующими предприятиями этому только способствует.

В творческий проект были приглашены скульпторы из г Сыктывкара, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы. По итогу симпозиума 9 скульптур, выполненных из мрамора, гранита и современных материалов, будут размещены в городе Ухта и одна скульптура отправится в столицу республики Коми - город Сыктывкар.

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***ООО "Газпром трансгаз Ухта" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом "Газпром трансгаз Ухта" газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции "Байдарацкая" на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 15,4 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2016 году объём транспортируемого предприятием газа составил более 166 млрд куб. м.

В структуре Общества 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 КС, в составе которых работают 85 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 417 ГПА общей установленной мощностью 5 тыс. 874 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 173 газораспределительные станции. В составе Общества работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в г. Ухте, Республика Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Культура
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