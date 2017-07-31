В Ухте подвели итоги скульптурного симпозиума "Север в трёх измерениях"

27 июля в Ухте завершил работу скульптурный симпозиум "Север в трёх измерениях". Скульпторы покинули гостеприимную базу Управления аварийно-восстановительных работ ООО "Газпром трансгаз Ухта", а их работы начали занимать места установки в городе.

Для подведения итогов симпозиума в конференц-зале Управления собрались организаторы проекта – сотрудники ООО "Газпром трансгаз Ухта", администрации МОГО "Ухта" и Союза художников Республики Коми, участники и члены экспертной комиссии симпозиума, представители региональных СМИ. Творцы, на протяжении трёх недель отсекавшие лишнее от кусков гранита и белого уральского мрамора, сказали много добрых слов и о качестве материала, и о качестве организации проекта в целом. В благодарственных речах скульпторы отметили и столовую, и общежитие газовиков, и теплую, ясную погоду – внешние положительные атрибуты симпозиума.

При этом люди искусства, как знатоки тонких материй, дали оценку духовному содержанию проекта, назвав его "удивительным творческим консенсусом". Художники ожидают, что его плоды будут видны поколениям ухтинцев, а созидательная сила симпозиума выйдет за рамки утилитарных парадигм и вдохнет новую жизнь в культуру республики. Вопрос о том, кому же принадлежит идея по организации проекта, остался открытым – генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Ухта" Александр Гайворонский адресовал слова благодарности коллективу предприятия, силами которого эта смелая задумка воплотилась в жизнь.

"Мы впервые занимались подобным проектом – это была неисследованная, новая территория деятельности для нас, похожая на военную операцию – настолько разнообразны были задействованные ресурсы и настолько ответственно было все происходящее на наших глазах за эти три недели. Главное, что работа над всеми скульптурами шла для людей, для жителей нашего города, и все поставленные задачи оказались выполнены. Это был живой и творческий процесс, многое стало откровением, и все, без исключения, было серьезным, напряженным трудом людей, работающим ради одной доброй цели. Мы все научились делать что-то, чего раньше не умели", – обратился к участникам симпозиума Александр Гайворонский.

Этот год для культурной Ухты будет отмечен сплетением дат и смыслов – 50 лет ООО "Газпром трансгаз Ухта", 88 лет городу, 96 лет Республике Коми, а вскоре и ее столетие. Символический старт празднования векового юбилея региона происходил на земле Ухты благодаря симпозиуму "Север в трёх измерениях".

"Невозможно с холодным сердцем относиться к искусству. Невозможно человеку, которому безразлична культура и искусство, организовывать такие уникальные проекты. Не всем это под силу", - от лица соорганизаторов симпозиума, администрации Ухты, обратилась к творцам и производственникам Марина Метелёва.

На волне впечатлений от уровня организации симпозиума поэтический слог представителей столичной культурной интеллигенции сравнил Ухту с Флоренцией. Именно этот итальянский город в 15 веке мог позволить себе приглашать для творчества великих скульпторов.

"Это событие носит исторический характер в масштабах России. Идея создания парка скульптуры, города скульптуры была уже опробована в других регионах. А созданная здесь скульптура открывает новую страницу в жизни города и уверенно заявляет о рождении новой эпохи. И в основе всех этих преобразований и взаимодействия такого количества разных людей лежит любовь к нашей стране", - так оценила творческий результат Нина Кутейникова, эксперт симпозиума, профессор кафедры русского искусства Санкт-Петербургского Государственного Академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

Как знак особой признательности организаторам симпозиума представитель Союза художников России Татьяна Бойцова вручила Александру Гайворонскому благодарственное письмо за большой вклад в развитие современного изобразительного искусства России.

Конечно, на пути к величию старинного города Италии, у Ухты много преград, но город имеет все шансы стать "маленькой Флоренцией" в рамках Республики Коми. Как показал симпозиум "Север в трёх измерениях", расширение социального партнерства с градообразующими предприятиями этому только способствует.

В творческий проект были приглашены скульпторы из г Сыктывкара, г. Санкт-Петербурга, г. Москвы. По итогу симпозиума 9 скульптур, выполненных из мрамора, гранита и современных материалов, будут размещены в городе Ухта и одна скульптура отправится в столицу республики Коми - город Сыктывкар.

***ООО "Газпром трансгаз Ухта" — 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивающее поставки газа потребителям 9 регионов Северо-Запада России, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Эксплуатируемая Обществом "Газпром трансгаз Ухта" газотранспортная система проходит через территорию северо-запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции "Байдарацкая" на полуострове Ямал — до западных рубежей России.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется более 15,4 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2016 году объём транспортируемого предприятием газа составил более 166 млрд куб. м.

В структуре Общества 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 КС, в составе которых работают 85 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 417 ГПА общей установленной мощностью 5 тыс. 874 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 173 газораспределительные станции. В составе Общества работают 10 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2008 и система экологического менеджмента ISO 14001:2004.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в г. Ухте, Республика Коми.