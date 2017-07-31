ФАС возбудила дело против "большой четверки" операторов связи

ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки" из-за монопольно высоких цен в национальном роуминге (работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе - прим. Ред.). В понедельник оно "будет оформлено", сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, пишет "Российская газета".

"Речь идет о существенном превышении цен, которые применяются в роуминге, по сравнению с тем, какие затраты несут операторы", - уточнил замруководителя ФАС.

Также ведомство начнет возбуждать дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении сотовых операторов, которые после 13 августа не отменят роуминг внутри страны. Добиться полной отмены роуминга в России в ФАС рассчитывают до первого квартала 2018 года.

Служба выдала предупреждение "большой четверке" операторов связи ("Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2) с требованием изменить тарифы внутрисетевого роуминга (действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам - прим. Ред.). 10-13 августа сотовые компании должны проинформировать антимонопольное ведомство об исполнении предупреждения. Если это требование не будет выполнено, ФАС возбудит уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщил Анатолий Голомолзин.

"С операторами все это время велась дискуссия, мы провели четыре заседания рабочей группы для обсуждения этого вопроса. Поэтому у них нет никаких причин не выполнять требования ФАС", - подчеркнул Голомолзин. Абоненты, по его словам, должны получать тарифы в роуминге как дома. "Мы должны начать жить по тем же правилам, что и весь мир", - резюмировал замруководителя ФАС.

Рассмотрение дела о национальном и возможного разбирательства в части внутрисетевого роуминга, по словам Голомолзина, может затянуться до первого квартала 2018 года. "То есть, до этого срока рассчитываем, что условия конкуренции будут восстановлены", - сказал замглавы ФАС.