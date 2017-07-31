На Удоре подростки обворовывали дачные домики

Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 14-летних подростков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Их обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п."а" ч.3 ст.158 УК РФ, п.п. "а", "б" ч.2 ст.158 УК РФ).

По данным следствия, в апреле несовершеннолетние трижды совершили кражи из дачных домиков жителей п.Усогорск и похитили бензопилу, DVD - плеер, аудиоколонки, и другое имущество на общую сумму более 8 тыс. рублей. С похищенным скрылись с места происшествия и распорядились им по своему усмотрению.

В краже принимали участие еще двое подростков 12-13 лет. В отношении них вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста 14 лет, с которого наступает уголовная ответственность за кражу.

В территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Удорского района направлена информация для принятия в отношении подростков мер профилактического воздействия, они постановлены на учет.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали вину, были приняты меры к возмещению причиненного ущерба, часть похищенного имущества изъята.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.