На Удоре подростки обворовывали дачные домики

31 июля 2017 года, 14:00 | Удорский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Следственным отделом по Удорскому району СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 14-летних подростков, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

Их обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище (п."а" ч.3 ст.158 УК РФ, п.п. "а", "б" ч.2 ст.158 УК РФ).

По данным следствия, в апреле несовершеннолетние трижды совершили кражи из дачных домиков жителей п.Усогорск и похитили бензопилу, DVD - плеер, аудиоколонки, и другое имущество на общую сумму более 8 тыс. рублей. С похищенным скрылись с места происшествия и распорядились им по своему усмотрению.

В краже принимали участие еще двое подростков 12-13 лет. В отношении них вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с недостижением возраста 14 лет, с которого наступает уголовная ответственность за кражу.

В территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Удорского района направлена информация для принятия в отношении подростков мер профилактического воздействия, они постановлены на учет.

В ходе предварительного следствия обвиняемые полностью признали вину, были приняты меры к возмещению причиненного ущерба, часть похищенного имущества изъята.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ
  Ключевые слова: удора, суд, молодежь, кража, коми, дачи
  Рубрика: Право
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