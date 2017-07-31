Работы на участке "Малая Пера – Ираель" продолжаются

31 июля 2017 года, 13:45 |
Фото "Усинск.Онлайн"

Первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергей Двуреченский и заместитель министра Эдуард Слабиков в ходе рабочей поездки в Сосногорский район посетили реконструкцию автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" на участке "Малая Пера – Ираель" в рамках концессионного соглашения.

На сегодня там закончен монтаж асфальтосмесительной установки.

Ведутся работы по устройству искусственных сооружений и дорожной одежде: на 80% от общего объёма произведена досыпка земляного полотна протяжённостью в 30 км.

Выполнены работы по устройству верхнего слоя щебеночного основания на 28 км и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 27 км в общей площади 440 000 м².

Уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке в 13 км (104 000 м²). Были произведены работы по укреплению обочин щебнем на 12 км.

"Работы на участках идут полным ходом. Строительство дороги является одним из главных направлений работы министерства в этом году", - заявил в ходе рабочего совещания с подрядчиками первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергей Двуреченский.

Сдача автодороги "Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар" на участках поселков "Малая Пера – Ираель" протяженностью 34,5 километров планируется с 30 сентября по 15 октября.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Экономика
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