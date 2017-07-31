Гарантийный фонд Коми готов активно поддержать малый и средний бизнес

Гарантийный фонд Республики Коми готов активно поддержать малый и средний бизнес.

По мнению руководителя Фонда Максима Рочева, в период финансовой нестабильности гарантии от АО "Гарантийный фонд Республики Коми" должны стать хорошим подспорьем для микробизнеса.

"В тех ситуациях, когда собственного обеспечения для получения банковских кредитов компаниям не хватает, фонд, сформированный из денег федерального и республиканского бюджета, готов выдать свое поручительство", - отмечает Максим Рочев.

Так, в июле 2017 года поддержкой Гарантийного фонда воспользовался Сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив "Ягодка".

"Мы привлекли кредит в ПАО Банк СГБ под поручительство Гарантийного фонда Республики Коми в объеме 5 млн рублей на пополнение оборотных средств. Полученные средства пойдут на сезонный закуп ягод и грибов преимущественно у населения", – прокомментировал председатель кооператива Сергей Смердов.

Воспользоваться услугами Гарантийного фонда имеют право субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Коми. Максимальный размер поручительства, который может предоставить фонд в отношении одного заемщика, составляет 3,8 млн. рублей.

Одним из главных условий такого поручительства является предоставление предпринимателем обеспечения не менее 30% от суммы кредита.